放生300斤瀕危海龜　隔日收穫3000斤鯧魚　浙江漁民：龜哥帶好運

日前，浙江漁民裘錫科捕魚時，捕撈到一隻約150多公斤重的棱皮龜，隨即將漁網剪破放生。令裘錫科沒想到的是，隔日便補獲3000斤鯧魚，是他十幾年來捕到鯧魚最多的一次，裘錫科開心地說：「這是龜哥給我帶來的好運。」



裘錫科介紹，15日清晨6時許，他見到撒下的網浮在海面上，網裏除了捕獲的鯧魚，還有一隻大海龜。「海龜估計看到這麼多魚，就游進網裏找魚吃，結果腳就被漁網黏住了。」

「毛估估有300斤重，有一米六長，很大個，是只棱皮龜，放了放了。」這麼大的一隻海龜在網裡掙扎，裘錫科看到想要將它放走。但放生也有技巧，裘錫科不想將它捕上來受到二次傷害，於是一邊拉網，一邊剪去海龜附近的魚網，讓海龜重歸大海。

這是裘錫科第二次誤捕大海龜，「去年是只玳瑁，今年是棱皮龜」，尤其這次放生「龜哥」還獲「實質」的獎勵。據他介紹，放了海龜個日後，一日內捕到了3000斤鯧魚，「對我們小船來說，這個產量是我十幾年捕撈以來捕到鯧魚最多的一次，這是龜哥給我帶來的好運。」

隔日捕獲3000斤鯧魚。（影片截圖）

據悉，棱皮龜是世界上龜鱉類中體型最大的一種，已列入瀕危物種紅色名錄，屬國家二級保育類動物。它們體長可達2.5米，重1噸以上，稱得上是「海龜之王」，也被稱為「會移動的小島」。棱皮龜在中國的廣東、福建、浙江、江蘇、山東、遼寧、台灣、海南等附近的東海和南海海域，以及上海長江口外海域等地均有出現。