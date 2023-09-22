文旅部：暑期國內遊達18.39億人次　實現收入1.21兆元

文化和旅遊部周五（22日）上午召開例行記者會，介紹今年暑期國內旅遊人數及全國大型演出觀眾人次等。據指，今年暑期國內旅遊人數18.39億人次，實現國內旅遊收入1.21兆元（人民幣．下同）；今年1至8月全國大型演出觀眾人次破千萬，超過疫情前水平。



會上指，暑期全國演出市場的演出場次11萬，較去年成長301%；演出票房收入102億元，較去年成長792%；觀演人數3256萬人次，較去年同期成長806%。文化及旅遊部產業發展司副司長馬力介紹，暑期旅遊持續火熱，長線遊、親子遊、避暑遊等成為暑期旅遊的熱門選擇。文博看展、旅遊演藝、國風國潮成為旅遊新風尚。演藝進入旅遊景區、歷史街區、商業綜合體、郵輪大巴，輕型化、沉浸式、互動型的演藝內容和演出個性化、業態多樣化的「演藝新空間」受到年輕觀眾的追捧。

文旅部門又舉辦了全國暑期文化和旅遊消費促進活動3萬場次，發放逾11億元的消費券等消費補貼，中國銀聯和相關金融機構發放逾3.5億元的消費補貼，帶動消費超800億元。

另一方面，文化與旅遊部市場管理司一級巡視員李建偉介紹，今年1至8月，全國共舉辦演唱會、音樂節等大型演出活動900餘場，觀眾人次突破1000萬，超過疫情前水準。 演出產業發展信心持續增強，消費者觀演熱情持續高漲，全國演出市場發展態勢持續向好。

全國演出市場發展態勢持續向好。（澎湃新聞）

然而，一些問題隨之凸顯，如部分熱門演出「黃牛」炒票問題比較突出，引發消費者不滿； 個別演出現場監管還存在短板，需要進一步規範管理。 為此，文化旅遊部聯合公共安全部於9月12日印發《關於進一步加強大型營業性演出活動規範管理促進演出市場健康有序發展的通知》，針對觀眾人數在5000人以上的大型營業性演出活動，提出24項措施，全面加強規範管理。

該通知明確大型演出活動審批前，應經過省級文化及旅遊行政部門、公安機關風險評估及全面研判，演出舉辦單位在申請舉辦演出活動前應進行風險自評。 明確大型演出活動應實施實名購票及實名入場制度，並做好消費者個人資訊保護。 要求提高大型演出活動門票公開銷售比例，建立大型演出活動退票機制，告知消費者購票、入場及退票規則。同時加強演出票務銷售平台管理，依法處置違規行為。 增加對線上線下倒賣演出票證的打擊整治力度，依法打擊造謠、傳謠行為。 引導觀眾文明觀演，做好入場安檢，加強現場巡查，及時制止不文明觀演行為，維護觀演秩序。 演員經紀公司及演員經紀從業人員要加強對演員的教育、提醒，鼓勵演員主動發聲，引導觀眾共同維護演出秩序。對存在面向公眾銷售門票數量低於核准數量的85%或為倒賣門票、買賣演出工作票證提供便利等情形的演出舉辦單位及票務代理機構，依法認定文化及旅遊市場失信主體，並實施信用懲戒。