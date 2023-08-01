刺激「文旅消費」可從北大清華向社會打開校門開始

不久前召開的中共中央政治局會議明確提出，要「通過增加居民收入擴大消費，通過終端需求帶動有效供給」刺激經濟，並且把「文化旅遊消費」作為一個重要刺激領域。國家發改委7月31日發布的關於促進消費的二十條措施，也把「促進文化旅遊消費」當作其中一條措施來談。

然而另一方面，我們看到包括北大、清華在內的國內大批高校，身為中國最具標誌性的文化機構，在這個暑假卻大門緊閉閘機森嚴，拒絕到北京旅遊的中小學生自由出入。

有些大學則是推出網上預約措施，參觀者必須通過網上提前預約才能進校參觀，而每天放出的預約的名額卻少的出奇，結果搞得預約者一票難求。像是北大清華的預約門票，在暑假期間甚至被炒到上千元、甚至是幾千元一張，儼然成為了一個產業鏈條，堪稱千年奇觀！

這些管控措施與國家擴大刺激文化旅遊消費的政策明顯不符，但是卻沒有一個大學進行調整，至少在公開訊息層面沒有哪個大學做調整，包括北大和清華。而這些管控措施，大多是三年前疫情管控期間為限制人員流動添加的。如今，雖然國家已經放開疫情管控，這些疫情期間的特殊管控措施卻不僅沒有撤銷，反而有成為常態化的趨勢。

一般認為，暑假期間，因為大學裏的學生大多離校，正是應該開放讓各地中小學生們來參觀的時候。孩子們進一趟他們崇拜的大學校園，感受一下夢想之地的氛圍，這對孩子們身心是很好的一件事，大學在暑期裏作為小孩子們的特殊「大課堂」，培養他們崇尚學識的價值觀，這也是對中小學生積極良善的引導，對社會的一份貢獻。

清華大學。（新華社）

特別是像清華北大這樣著名的大學，在全國中小學生和家長心中具有「聖地」一樣的地位，扮演好這個角色不僅對弘揚社會文化與公共教育有利，對刺激文旅消費也能起到相當大作用。刺激「文旅消費」，完全可從北大清華等國內高校打開校門、放棄預約參觀開始。

事實上，包括港澳台在內全球各地的知名大學，都扮演了類似角色，它們既是當地著名的教育與學術機構，又是最有吸引力的城市旅遊目的地。

甚至在很多國家的絕大部分大學根本沒有圍牆和門禁，參訪者可以自由出入。而我們內地越是著名、越應該在對社會開放上做出表率的大學，這些年的管控反而越是嚴厲。

這種因過度管控而引發的混亂在輿論場引起不少關注，頂流網絡大V，知名媒體人胡錫進也撰文批評北大清華的做法。胡錫進認為，疫情之後，一度封閉管理的場所絕大部分都重新開放了，恢復了疫情前的進入程序。但是很多大學、尤其是名校保留了嚴格入校規則這非常值得商榷。

內地大學的封閉式管理還引發了其他很多人共鳴，有不少人感慨中國真是一個習慣築牆的社會，保持開放的思維與習慣不容易。這些年不僅不少大學在管理上將自身與社會隔絕開來，在其它社會管理上也有不少類似的案例，各方面都特別習慣於「做加法」強化管控，「做減法」真是太難了。