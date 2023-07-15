大美嶺南·暑假文旅Vlog｜解鎖廣州長隆水上樂園　清涼一「夏」吧!

【編者按】「活力廣東 時尚灣區——心動目的地」宣傳活動正式展開。 7月4日，針對暑期旅遊目標人群，廣東文旅廳推出「粵港澳心動線路」。7月9日，羊城晚報《大美嶺南》暑假文旅篇清涼來襲，第58站首選「避暑親水游」，通過孩子們的視角打卡廣州長隆水上樂園，清涼一「夏」吧！



「夏日橋頭望遠山，兒童戲水水潺潺。」童年的快樂似乎跟親水分不開。夏日炎炎，最愜意的是一曲蟬鳴，嘹亮清越，包裹着季節的熱情，從林蔭中瀉下，濺起輕盈的美妙熱浪。小時候，時常和鄰里幾個小伙伴踩水捉魚，吃瓜納涼，無不快哉！

對水的鍾情一直延續到長大。童話世界般的樂園、手持泡泡機的「快樂小丑」，眾多遊樂設施等等在廣州應有盡有。這裏，彷彿是快樂的造夢機，每個人尤其是孩子天真爛漫的笑容，瞬間把你帶回童年。

噴泉廣場歡快的水柱此起彼伏，水柱與光影相互輝映，給孩子們一個最地道的「水上樂園式」歡迎儀式，這裏也是駐足留影，歡快起舞的最佳地點。

「水上樂園式」歡迎儀式。（羊城晚報）

20時，精彩絕倫的各類表演依次上演。「橘黃色的日落，吞沒在海平線；夜色慢慢攤開，露出星光點點……冒泡汽水和你都是夏天感覺」，在歡快的旋律下，孩子們手舞足蹈，頗有古人「言之不足，歌之，歌之不足，舞之蹈之」的意趣。興之所至，身邊的大學生們與一水之隔的小學生們還打起了「水仗」，那場面頗為壯觀。

這裏有全世界最大的造浪池，還有孩童最愛的「泡泡水堡」。一場浪力全開的夏日狂歡，只為你的快樂充電。

孩童最愛的「泡泡水堡」。（羊城晚報）

暑假到了，快和小伙伴們一起遇見快樂吧！

本文獲《羊城晚報》授權轉載

