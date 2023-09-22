點屎成金！西安企業招捐糞志願者：月入六千 條件苛合格率僅10%
「捐獻糞便，日入3位數，月入6千（人民幣）多！」近日，西安菌佑醫療科技發展有限公司聯合西安交大一附院推出的「糞便菌群志願者招募」通知引發社會關注。
據悉，捐贈糞便一次補貼100～300元人民幣（下同）不等，且捐贈次數不受限制，每月最多可捐獻22次，換算下來，通過糞便捐贈每月可收到約6600元的補助津貼，有相當多特殊條件限制，合格率僅有10%左右。
內媒引述內部工作人員介紹，指前往諮詢和報名捐贈的人十分踴躍，但實際通過體檢篩選合格的捐贈者並不多，諸如近期有紋身、打了耳洞或做了醫美項目，乃至服用抗生素、甚至有心理疾病者，往往都很難通過篩選，以致實際通過率卻僅有10%左右。
根據招募公告，捐獻者須為18歲至30歲的健康成年人，沒有學歷與性別限制，但以在校大一、大二學生為優先，BMI值要介於18.5～23.9，而且不能有既往病史，不熬夜、抽菸、喝酒，要有運動習慣，三餐規律、排便正常等。
志願者除了要通過體檢，還需要接受面談，面談內容主要是瞭解其近期的心理健康狀況，並詢問既往病史或者家族遺傳等，由於通過篩選的健康糞便菌群，未來將服務於對抑鬱症患者的治療，因此這項檢查格外重要。
工作人員也透露「不合規」標準的評判原因，比如在3個月內有打耳洞或進行紋身者，那麼體內就有可能存在感染的風險，因此不建議此類人群近期做糞便捐獻。
而符合資格的糞便捐獻者，會有1次價值2000元的免費體檢，以及全年健康指導，每次捐贈還提供營養補貼和交通補貼，1次100元，如果成為最佳捐獻者，還有額外獎勵和證書。若是長期捐獻者，每隔3個月需要重新進行體檢和篩查。
至於收集健康的人的糞便用意何在，復旦大學附屬中山醫院消化科回應，是為了進行糞便微生物移植（FMT），把健康的人糞便中的功能菌群，移植到患者腸道內，重新建立新的腸道菌群，實現腸道菌失調相關疾病的治療。過往的研究證實，對困難梭狀桿菌感染、發炎性腸道疾病、大腸激躁症等有一定療效，甚至對肥胖、糖尿病、自閉症、腫瘤、抑鬱症等領域的治療也有所突破。