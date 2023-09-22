點屎成金！西安企業招捐糞志願者：月入六千　條件苛合格率僅10%

「捐獻糞便，日入3位數，月入6千（人民幣）多！」近日，西安菌佑醫療科技發展有限公司聯合西安交大一附院推出的「糞便菌群志願者招募」通知引發社會關注。



據悉，捐贈糞便一次補貼100～300元人民幣（下同）不等，且捐贈次數不受限制，每月最多可捐獻22次，換算下來，通過糞便捐贈每月可收到約6600元的補助津貼，有相當多特殊條件限制，合格率僅有10%左右。

2023年8月23日，西安菌佑醫療科技發展有限公司在西安成功舉辦了菌群移植中心成立儀式。該中心為西北地方首家精準菌群移植中心。（微博＠善菌繕君微生態）

內媒引述內部工作人員介紹，指前往諮詢和報名捐贈的人十分踴躍，但實際通過體檢篩選合格的捐贈者並不多，諸如近期有紋身、打了耳洞或做了醫美項目，乃至服用抗生素、甚至有心理疾病者，往往都很難通過篩選，以致實際通過率卻僅有10%左右。

根據招募公告，捐獻者須為18歲至30歲的健康成年人，沒有學歷與性別限制，但以在校大一、大二學生為優先，BMI值要介於18.5～23.9，而且不能有既往病史，不熬夜、抽菸、喝酒，要有運動習慣，三餐規律、排便正常等。

志願者除了要通過體檢，還需要接受面談，面談內容主要是瞭解其近期的心理健康狀況，並詢問既往病史或者家族遺傳等，由於通過篩選的健康糞便菌群，未來將服務於對抑鬱症患者的治療，因此這項檢查格外重要。

工作人員也透露「不合規」標準的評判原因，比如在3個月內有打耳洞或進行紋身者，那麼體內就有可能存在感染的風險，因此不建議此類人群近期做糞便捐獻。

紋身也叫刺青，通過機器，以高頻針將有墨的針頭刺入皮膚，留下圖案、顏色，但存在有感染風險。（圖 / VCG）

而符合資格的糞便捐獻者，會有1次價值2000元的免費體檢，以及全年健康指導，每次捐贈還提供營養補貼和交通補貼，1次100元，如果成為最佳捐獻者，還有額外獎勵和證書。若是長期捐獻者，每隔3個月需要重新進行體檢和篩查。

至於收集健康的人的糞便用意何在，復旦大學附屬中山醫院消化科回應，是為了進行糞便微生物移植（FMT），把健康的人糞便中的功能菌群，移植到患者腸道內，重新建立新的腸道菌群，實現腸道菌失調相關疾病的治療。過往的研究證實，對困難梭狀桿菌感染、發炎性腸道疾病、大腸激躁症等有一定療效，甚至對肥胖、糖尿病、自閉症、腫瘤、抑鬱症等領域的治療也有所突破。