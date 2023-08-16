女子便秘10多天似大肚！竟體藏1米「大蟒」　開刀取出20公斤糞便

連經驗豐富的外科醫生都嚇一跳！杭州有醫院日前公布病例，當地1名53歲女子長年有便秘問題，近4、5年變得嚴重，最近連續10多天更無法大便、腹脹、胸悶氣閉、身形消瘦卻有個大肚子似懷孕，子女摸其肚子摸出硬結大便形狀，隨即將她送院。醫生檢查發現其結腸位置腸腔擴張嚴重，直徑超過20厘米，1段病變腸像「大蟒」盤住，診斷患「巨結腸症」，終做手術切出1米長「大蟒」，並擠出40斤（20公斤）糞便。



內地有女子本身體型消瘦，便秘10多天後肚子像懷孕一樣。（微博圖片）

內媒報道，杭州浙江大學醫學院附屬第一醫院總部一期胃腸外科日前公布病例，53歲化名花姐的女子受嚴重便秘問題困擾4、5年，最近10多天無法大便，驚揭體內藏有20公斤大便。

院方透露，花姐是江西人，跟隨子女定居杭州，受便秘問題困擾多年，近4、5年問題加劇，要吃乳果糖、益生菌等，更長期使用開露塞（通便藥），但每天上廁所期待大便來臨都像「受刑」。近日其便秘情況再轉差，排便更不規律，感到腹脹、胸悶氣閉，身形瘦削但肚子卻大得像懷孕，而腹脹又令她吃不下飯，7月有10多天無法大便，難以下床，子女摸其肚子能摸出硬結大便形狀，即送她入院。

花姐近4、5年便秘問題加劇，要吃乳果糖、益生菌等。（示意圖／Getty Images）

該院胃腸外科主任張健醫生進行CT掃瞄後，發現花姐結腸位置腸腔擴張嚴重，直徑超過20厘米，腔內有大量內容物及積氣。病變腸子佔肚子三分一，肝臟、胃、小腸等器官被擠壓到移位。張醫生診斷花姐患「巨結腸症」，易引起腸穿孔或腹腔感染。

情況危急要馬上做手術，外科團隊先以小切口開腹，看見其肚內情況都嚇到冒汗，「大小腸與腹壁、大網膜粘連，肉眼可見整個結腸全段結腸明顯膨大、擴張，像一條『大蟒』盤臥在裏面」。外科專家花了2個多小時，一共施以結腸次全切除術、腸粘連鬆解術、迴腸造瘺術（迴腸造口術），終切出1米長「大蟒」並擠出40斤糞便，切除所有病變腸管。術後的花姐恢復良好，現時每天大便2至3次。

醫生提醒，便秘是種疾病，亦是多種疾病臨床表現，臨床上每週排便少於3次、排便困難及糞便乾硬等，能被定義作便秘。大部份患者的排便機能因某些原因失調，便會發生「功能性便秘」，可通過運動、飲食、作息等改善。若伴隨一些疾病，例如和腸道疾病、神經系統疾病一起出現，可能是「器質性便秘」。

外科醫生為花姐開刀切除像巨蟒的病變腸道，並擠出20公斤的糞便。（微博圖片）

如病人受便秘困擾逾6個月，應盡早求醫，如有腹脹、惡心、肛門停止排氣排便、腹部膨漲、身體消瘦，需接受藥物或手術治療。目前未有藥物可徹底根治便秘，民眾切勿隨意買「潤腸」、「瀉藥」產品，服藥雖能緩解便秘症狀，但可能會掩蓋原有疾病徵狀。

病例震撼網民，紛紛提起自己也有便秘問題，「蒼天啊，腸道到底要怎麼調理 我也有時候便秘，但是有時候又拉肚子」、「能忍這麼多天嗎？」、「這大蟒應該風乾保存起來，警示大眾關注腸道健康」。不少人又佩服做手術的醫生，「醫生做手術居然沒吐」、「十幾天不拉，難以想像手術室的味道」。

（綜合）