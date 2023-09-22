西安交大將英語考試成績與學位「脫鉤」惹議　胡錫進：未必要效仿

日前，西安交通大學宣布將大學英語水準考試成績與畢業「脫鉤」，即其不再作為取得學位的條件，引發輿論熱議，部分人認為是英語在中國地位不再的又一例證。不過有專家表示「不掛鉤和不學英語是兩碼事」，更不代表英文不重要。



在內地，大學英語四、六級考試是由教育部主辦的全國性標準化考試，公開資料顯示，其對大學生的英語能力測量，目的是提高中國的大學英語教學品質。然而，西安交大自本月1日起，取消大學英語四、六級考試與學位證掛鉤的消息於9月20日晚間開始在網上流傳，隨即在社群平台微博衝上熱搜，有網民認為這是「一個時代的結束」。

事實上，官方並未規定這項考試要作為大學生能否畢業的條件，西安交大亦非首個將此考試與學位脫鉤的高等院校，早在10多年前，復旦大學、上海交通大學、中國農業大學、南方醫科大學、江西理工大學等多所重點大學，已陸續宣布不再將英語四級與學位掛鉤。即使部分學校仍將英語四級考試與學位掛鉤，但採取的合格分數線也並不相同。

大學英語四、六級考試是由教育部主辦的全國性標準化考試。（中國科學技術大學歷史文化網）

雖然輿論不無疑慮，但21世紀教育研究院院長熊丙奇認為，取消英語四級考試和畢業、學位授予的掛鉤，不代表不重視英語，只是要轉變英語教學的應試傾向，關鍵在於學校必須擺脫應試英語的思路，回歸到英語教學的本身。

《南方日報》亦發表評論指出，趁機鼓吹「英語無用論」是讓人不陌生的論調，每每一有風吹草動，就不乏借題發揮、歪曲解讀者，但這不能改變大家對英語重要性的共識，正如專家所言，英語教學應該回歸提高英語能力，而不是以實際考試作為英語教學的目標。因此，評論指出，英語成績和學位脫鉤，有利學生把更多精力放在學習，而非考試上，長遠而言對能力提升和促進就業有益無害。

胡錫進認為其他高校未必需要效仿西安交大的做法。（資料圖片）

此外，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進亦發文評論，指英語還是要學好的，這是他對廣大高校學子們誠摯的建議，對於西安交大的做法，其他高校未必需要效仿。

胡錫進又指，前陣子看到有人從民族自尊的角度闡述學英語的問題，但他認為這要適度，對國人學英語是否壓制了中文的發展的問題，要實事求是地考量。而事實上，英語已是世界通用語言，網絡上的資訊大部分都是英語的，中國年輕人要擁抱現代世界，在全球化的時代參與職業競爭，懂一些英語會讓自己處於更加有利的位置。