沒有海產海鮮！新疆大閘蟹開賣1小時售罄　內媒：有雪味，肉質緊

9月22日，產自新疆阿勒泰地區的大閘蟹在淘寶天貓首賣，《新疆日報》報道，首批10隻裝規格的螃蟹開播1小時就售罄。這些螃蟹搭乘包機出疆，48小時內即可送到浙江、上海地區居民餐桌。



《新疆日報》報道，截至22日18時，「#新疆大閘蟹全網首賣#」的話題一度被網友頂上微博熱搜，閱讀量達到2700萬人次。據在淘寶天貓首批販賣大閘蟹的商家。新疆好生意電商公司總經理饒洋介紹，新疆螃蟹熱賣超出預期，該公司臨時加急備貨，參加當天19時的直播帶貨。

9月22日，產自新疆阿勒泰地區的大閘蟹在淘寶天貓首賣，《新疆日報》報道，首批10隻裝規格的螃蟹開播1小時就售罄。（新疆日報）

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據了姐，此次在淘寶平台售出的螃蟹產自阿勒泰地區，採取產區直供的方式，由順豐快遞以「泡沫箱+冰袋」的方式全程不脫冷向消費者遞送，確保螃蟹兩天內保持新鮮、三天內不死。

今年9月，淘天集團舉辦「新疆品牌生態繁榮計畫暨中小商家電商孵化會」將新疆大閘蟹作為主要水產品類，邀請經營戶在淘寶和天貓商城銷售，並幫助打通物流鏈路，實現了新疆螃蟹首次網售。

饒洋介紹，中秋國慶雙節期間，該公司將積極組織烏倫古湖周邊養殖的螃蟹貨源，參加淘寶平台舉辦的「聚划算·賣空八大湖區螃蟹」的活動，預計將通過電商銷售新疆螃蟹1萬份以上。

冰川雪蟹湖泊散養：放在平地上，一夜能爬8公里

阿勒泰地區養殖螃蟹已有10餘年歷史，正常蘇蟹的養殖湖區深度大概是2.5-4米，在阿勒泰，最淺的湖區也有7到9米，深水處很多都在近30米。

新疆大閘蟹。（澎湃新聞）

阿勒泰地區養殖的螃蟹在冰川雪水匯成的湖泊中散養，湖區的水源是冰川雪水，水溫低，大閘蟹在這樣的湖區裡游上18個月，被當地養殖戶取名為「冰川雪蟹」。螃蟹養足18個月，野性十足，爬行速度都比一般的大閘蟹快，放在平地上，一夜能爬8公里。

內媒指出，新疆大閘蟹雖然個頭比蘇蟹小一圈，但肉質緊實，蟹膏、蟹黃也特別多，口感尤其鮮甜，能吃到雪水的味道。