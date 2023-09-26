研究「她為什麼換了導師」　華師大碩士論文爆紅　作者：制度僵化

近日，一篇論文引起網民關注，其為一篇碩士研究生論文，題目為《她為什麼換了導師——一項導生關係的案例研究》，作者以訪談方式對話、還原、分析了某一大學研究生「換導師」事件，結果爆紅，在社交平台獲得過萬讚好。分享論文的博主稱其為「學術圈自己的小說」。



據中國知網顯示，論文早於於2017年完成，作者為上海華東師範大學教育學相關專業2014級的學生。其主要訪談對象為更換導師的同學，該同學提到自己被調劑分配至一位導師門下，屢次與對方發生矛盾。而論文小節標題包括「遭遇『下馬威』」、「蒼白蜜月期」、「實習風波『劫』」、「相識的尷尬：『我當時真的特別傻』」、「導生情感淡漠：『對對對』」、「悄然離去：『不想再有什麼糾葛』」等。

內容指，該學生和導師就論文選題有著較大分歧。在完成導師安排的實習後，學生希望能從事另一學科，結果導師非常的不高興，先是迴避了話題，接著表示她不關心其畢業以後當什麼老師，現在得先把開題這個事解決。選題期間，學生認為導師在欠缺明確的理由下，帶著情緒地從各方面否定自己的選題。在導師催交論文之下，學生選擇了報名實習，對此，導師認為去實習就完成不了論文，學生則覺得就算自己拿不到學位，也不要在這個學校待下去。 最終，學生更換導師，從而解決問題。

涉事導師並未接受作者的訪談，不過當事人和同門的一位師兄均提到覺得導師「控制欲強」，只是這位師兄最終選擇沉默應對。而在「反思換導師事件」的部分中，作者認為，存在導師准入制度固化封閉、導生匹配制度僵化單一、教育性和學術性淡化、導師評價主體單一、導師評價過程和方法缺乏系統性、導生主體責任感不足等情形。他並提煉梳理出五種導師與學生的關係，分別為師徒關係、僱傭關係、導學關係、指導與被指導、合作夥伴。

目前，該論文知網下載量超過7000，不少網民都認為論文內容有趣，甚至覺得從主角中看到自己的影子。雖然不乏聲音認為教授也是人，涉事學生過於任性，但有人指出這項研究題目能作為學位論文，本身就體現了學校的開放與包容，甚至覺得這樣的論文才有研究意義。