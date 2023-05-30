｢導師親自上天收數據｣　北航教授桂海潮出征太空不忘催學生交論文

神舟十六號載人飛船在今日（30日）早上9時31分發射升空。景海鵬、朱楊柱、桂海潮3名航天員執行神舟十六號載人飛行任務。

9點50分，官方宣布，神舟十六號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。

值得關注的是，此次發射是首次有航天工程師及載荷專家一起升空，留駐在太空站。



36歲的載荷專家桂海潮是北京航空航天大學的一名教授，主要負責空間科學實驗載荷的在軌操作，在科學、航天工程等領域受過專業訓練且具有豐富操作經驗，成為中國首登天宮的航天專家。

因桂海潮還在擔任北京航天航空大學博士生導師，出征前他不忘催學生們交論文。網民也在微博調侃，「導師親自到太空跑數據去了」，還不忘提醒已順利升空的桂海潮「你還有七個學生沒畢業」，「問題不大，天上可以開組會」。

今日上午，北京航天航空大學的師生們也齊聚禮堂，一同見證桂海潮老師出征太空。他的學生殷文喆形容，桂海潮平易近人、學術嚴謹，希望他能平安返回地球。昨日同學們也在微信中祝福老師「順利出征，圓滿凱旋！」桂海潮回覆，感謝學生們的祝福和鼓勵。

據公開資料顯示，桂海潮出生於雲南省保山市施甸縣，先後在當地姚關中心小學、姚關中學、施甸一中就讀。當知道桂海潮即將出征太空，當地親朋好友、老師都紛紛讚歎，為施甸能走出航天航空人才感到驕傲。

網民討論▼



「導師雖然飛出地球，但會還是要開的」

「桂海潮，雲南省保山市施甸縣，小鎮做題家的逆襲！」

「聚頭三尺有導師」

「放到整個學術界航天界都很炸裂」

「暢談的真的就是星辰大海」

「只要你們好好做科研，你們導師在天上也會很開心的」

