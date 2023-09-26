華為發布會再燃勢頭　網民盤點：幾乎把整本《山海經》都註冊了

內地科技巨頭華為8月底才以「王者歸來」之姿發表最新旗艦機型Mate 60 Pro，25日再於深圳召開的秋季全場景新品發布會，會前會後都吸引絕對目光。然而，華為除了在技術上有所突破外，在產品命名方面，也保持強烈的自我獨特性，隨著產品魚貫推出，內網戲稱，「華為幾乎把整本《山海經》註冊了」。



事實上，除了已為人熟知的鴻蒙、麒麟、鯤鵬等名字外，華為絕大多數產品命名都來自中國古代神話。比如程式設計語言命名倉頡，是古代傳說中造字者；以五嶽中的泰山命名伺服器平台，寓意穩定。

2019年6月，華為證實鴻蒙系統存在，圖為2019年8月9日，華為消費者業務CEO余承東講解鴻蒙系統。（資料圖片）

另外，伺服器晶片鯤鵬、5G晶片巴龍、移動終端晶片麒麟、智慧顯示晶片鴻鵠，以及未列出的乘黃、青鳥、當康、靈豸、饕餮、畢文等均出自於《山海經》描述的上古異獸。無怪乎被網民喜稱，華為幾乎把整本《山海經》註冊了。

引用《山海經》典籍的例子非華為獨有，內地電影《捉妖記》主角胡巴，造型被坊間認為是取材自《山海經》中的「帝江」。（網上圖片）

《山海經》不僅記載了大量的中國民間傳說中的地理知識，包括山川、物產、祭祀等，也保存了包括女媧造人、精衛填海等不少膾炙人口的神話傳說。例如鴻蒙，即是傳說盤古在昆侖山開天闢地之前，世界是一團混沌的元氣，而這種自然的元氣便叫做鴻蒙。華為過去將系統定名鴻蒙，寄語新生寓意不言而喻。