全球首款｢星閃｣技術終端產品　華為M-Pencil三代精準度超越Apple

9月25日，華為召開秋季新品發布會。2小時的發表會，華為介紹了數款產品，在這些眼花繚亂的產品中，全球首款採用「星閃」技術的HUAWEI M-Pencil（第三代），被內媒《深藍財經》評為，本次發布會最大的亮點之一。



什麼是「星閃」技術？文章指出，可以理解為類似藍牙、 WiFi的近距離無線通訊技術；並稱，這一技術為美國制裁下「華為的反擊」。

2019年，華為造美國制裁後，同時被撤銷了藍牙技術聯盟會員資格，雖然後來恢復了，但在當時意味著，華為手機很可能將失去藍牙功能。於是，成立了星閃的前身「綠牙」。對於「星閃」技術的普遍認知是「一款集合了藍牙、wifi優點的短距離無線通訊技術。」

2020年，華為發起成立了「星閃聯盟」，並在2021年底對外正式發布星閃技術。直至今日，「星閃」技術運用在華為的手寫筆上，正式開啟了商用市場。

據悉，星閃的資料傳輸速率可達1,200 Mbps，是藍牙的6倍。這使得星閃能夠滿足高清視訊串流、線上遊戲、大檔案傳輸等對頻寬要求較高的應用場景。同時，星閃的時延僅1/30毫秒，是藍牙的30倍。其功耗比藍牙降低了60%。且星閃的連線距離超過600米。

M-Pencil準確度較Apple Pencil更高

M-Pencil（第三代）作為搭配13.2吋的HUAWEI MatePad Pro亮相，為使用者帶來了更細膩、更穩定、更跟手、更準確的專業數位級寫畫體驗。配合MatePad Pro 13.2時最高可支持業界從未有的「萬級壓感」，寫出的線條粗細變化更細膩，出墨更順暢；且時延可低至0ms，準確度相比蘋果Apple Pencil 二代提升了20%。

HUAWEI M-Pencil（第三代）星閃手寫筆售價599元、全新智慧磁吸鍵盤售價899元，9月25日開啟預售，9月28日正式開售，支援用戶單獨選購。

耳機、手錶 華為新品亮眼

除M-Pencil搭載「星閃」技術外，華為耳機FreeBuds Pro 3亦應用星閃與藍牙技術，將實體頻寬提升4倍、抗干擾能力提升2倍；同時搭載麒麟A2晶片。

由劉德華代言的「非凡大師」系列的2萬塊的手錶亦成為發布會最亮眼產品。這款黃金智慧腕錶錶圈上鑲嵌六段18K黃金，且支援雙向北斗衛星訊息，在無地面網路情況下，可獨立向其它移動終端發送北斗衛星訊息。