不滿員工未讀訊息　國企高層稱要取消周末　公司：個人觀點

作為打工仔，相信都會期待周末享受假期的樂趣，然而周二（26日），網傳江西一家國企建築設計院院長溫某在群組內，就有員工在周六有半天未看到消息稱「千萬不要以為周六周日就是非工作日，不能有傳統機關周末的概念」，並表示個人初步決定明年開始實行周六周日工作制度，而工資是按月支付而非按22天所給。



消息一出隨即引發網民不滿。公開資料顯示，溫某系江西建工第一建築有限公司設計院院長。對此，江西省建工集團有限責任公司紀律檢查委員會表示，溫某的言論僅為他個人觀點，不代表公司和集團的觀點。



網傳聊天截圖顯示，周六（23日）中午11時25分，溫某在工作群內佈置了下周一的任務，到晚上21時56分，他貼出了一張截圖，顯示群消息有三人未讀。此後溫某發表一系列言論，包括「千萬不要以為周六周日就是非工作日，那可能會跟不上節奏的」、「如果周末用第二個手機，那就取消電話補貼」、「不能有傳統機關周末的概念，不然肯定會被社會淘汰」、「我個人初步決定，明年開始實行周六周日工作制度，如果不能接受，可以考慮提前離職後」、「我個人真的特別討厭那種，一到周末就非工作狀態，只顧享受，而不懂享受的源頭是什麼的人」、「我個人認為，工資是按月給的，不是按22天給的，如果你是按22天上班，那可按22/30來打折扣」等。

事件隨即引發網民不滿，質疑周末非工作日可是1995年國家頒布法令確定的，又反問勞動法是否只是擺設等。

公開資料顯示，溫某1981年出生於江西贛州，為中共黨員。2004年7月華東交通大學畢業後，他入職上海建築設計研究院從事設計工作，後在2011年取得南昌大學經濟管理學院管理碩士學位，同年考取國家註冊電機工程師，以高端設計人才的方式，加入江西省建工集團有限責任公司設計院，並於2012年創立江西建工設計院設計六所。

溫某言論惹議。（瀟湘晨報）

2017年，其調入江西建工一建，任公司設計院院長。2023年，江西省委黨校公共管理專業研究生畢業。值得一提的是，今年7月31日，他還獲得了江西建工積極實踐「儒子牛、拓荒牛、老黃牛」精神幹部榮譽稱號。

對於事件引起爭議，江西省建工集團有限責任公司紀律檢查委員會工作人員回應指，目前江西建工一建公司的紀委已經在處理了，又強調溫某的言論僅為他個人觀點，不代表公司和集團的觀點。