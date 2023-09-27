昆明地鐵被爆拖糧員工靠借貸度日　公司證實：存在欠薪情況

內地從去年（2022）接連爆出地方財政困難公交集團欠債拖糧，日前則傳出昆明地鐵欠薪。多位自稱昆明地鐵一線員工的網民在網絡上發聲，稱工資被拖欠數月，一名爆料員工表示，從今年（2023年）5月開始，工資就一直沒有發放。另名員工則稱，除了已停發的工資，員工們的五險一金也已經拖欠了一年多時間。此外，獎金、餐補和績效等，從去年年底以來也一直沒有發放。



該員工表示，「我們中的很多人，都是向親朋好友借錢或者貸款生活，但為了保證地鐵的正常營運，一直都在正常上班。目前非常擔心房貸逾期問題。」

9月26日，《中國新聞週刊》致電昆明軌道交通集團有限公司（以下簡稱昆明軌交）黨委辦公室，對於是否欠薪，一位工作人員回應稱，「存在這種情況，具體人數因集團涉及子公司較多，需進行核實。」《財聯社》則引述一昆明軌交公司中層說法稱，「最近很艱難，總得挺過去。」；另外政府人員則表示，「暫時有困難，正想辦法解決，地鐵不會停運。」

昆明地鐵傳出拖欠員工薪水。（澎湃新聞）

蘭州公交集團債台高築拖糧4個月 讓員工貸款「出糧畀自己」

近日，網際網路上流傳著一張時間為今年8月初的企業微信截圖。該截圖顯示，在昆明地鐵營運有限公司全體員工5200多人的大群裡，公司相關負責人說，「原計畫本週的銀行貸款仍未落地，因資金未到位，工資暫時無法發放，請大家耐心等待，公司仍在持續努力協調其他資金來源。」

網絡上有許多關於昆明地鐵拖糧的截圖，內媒證實消息為真。（澎湃新聞）

天眼查資料顯示，昆明地鐵營運有限公司，是昆明軌交100%控股的子公司。昆明軌交的主要股東為昆明國資委和雲南省財政廳，二者佔股分別為87.5%和12.5%。

據了解，昆明地鐵於2012年開通，目前有6條線路，由昆明地鐵營運有限公司負責營運。根據交通部2023年7月的資料，昆明地鐵的客運強度為每日每公里0.53萬人次，在全國近50個擁有地鐵的城市中，排名第25位。

國務院曾對新建地鐵的客流作出要求，具體看，地鐵線路初期客運強度不低於每日每公里0.7萬人次，已開通11年的昆明地鐵，客運強度沒有達到上述要求。

清華大學交通研究所副所長楊新苗分析，昆明地鐵的客運強度並不高，出現欠薪，可能因為營運成本問題。

根據昆明軌交財報，2022年，昆明軌交的總營收為6.29億元（人民幣，下同），營運成本約15.59億元，政府補貼為9.75億元。扣除政府補貼，其虧損為9.30億元。在眾多城市的地鐵公司中，昆明軌交目前已成為賬上「最缺錢」的公司。

財報顯示，昆明軌交「支付給職工及為職工支付的現金」在不斷減少。2021年全年數額為8.31億元，到2022年只有7.55億元；2022年一季度為2.17億元，到今年一季度只有1.09億元。根據《企業會計準則》，「支付給職工以及為職工支付的現金」包括職工的工資、獎金、津貼和補貼、福利費以及五險一金等。

2022年內地僅4城市地鐵盈利

《中國新聞週刊》指出，大多數城市地鐵的營運成本，很難單純依靠票價收入覆蓋。2022年各地地鐵的年報顯示，扣除政府補助，只有武漢、深圳、濟南、上海四地地鐵盈利，其中武漢地鐵盈利14.83億元（人民幣，下同），數量最多。

而今年上半年，從已經公佈財報的28個城市地鐵看，共有15個城市地鐵補貼額在2億元以上，扣除補貼，23個城市地鐵處於虧損狀態。

有交通行業人士透露不少城市的交通年支出約佔財政收入的八分之一到十分之一。他說，「如果財政收入減少，勢必影響對公共交通的支出。」

深圳地鐵是內地少數營利的地鐵。（深圳地鐵）

2022年，昆明市地區生產總值（GDP）為7541.37億元，增長3%。但昆明的一般公共預算收入卻出現明顯下滑。

根據昆明市統計局資料，2022年，昆明一般公共預算收入完成505.2億元，扣除留抵退稅因素後同比下降13.6%，按自然口徑計算同比下降26.7%。。

值得一提的是，昆明軌交財力不足的新聞，今年5月就被曝出。今年5月上海票據交易所發佈的《截至2023年4月30日承兌人逾期名單》，昆明軌交就位列其中。

截至今年一季度，昆明軌交總負債合計約1046.34億元。地鐵建設方面，目前昆明在建2號線二期工程、1號線西北延，接下來擬建7、8、9號線等（處於審批階段），仍需大量資金。

楊新苗指出，地鐵是城市現代化需要的工具，城市需要使用地鐵，但需要科學籌劃地鐵的建設和營運。他表示，「針對不同週期，地鐵建設應該有不同的考量。在財政收入下行期，城市如果繼續加大地鐵建設投入，又該如何應對風險？所以，暫時不需要花的錢，可以等一等再花。」