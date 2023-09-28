中秋買月餅送人是尋常事，但若月餅出現質量問題則難免有些尷尬。近日，四川有男子在中秋來臨之際買了40盒月餅贈送給外地客戶，不料有客戶收到發現月餅表面有許多白色霉斑，這讓男子覺得十分尷尬難堪，本是用於維繫人情的月餅，卻讓他連連道歉了幾天。男子隨後更將此事投訴至當地市監局，要求退一賠十。



據內媒《紅星新聞》報道，劉先生在四川自貢經營一間公司，內地黃金周來臨，他按照計劃訂購了40盒有四川本地特色的冷吃兔月餅送給外地客戶聯絡感情，共花費2400餘元。

這是一款由四川阿郎食品有限公司生產的「冷吃兔月餅」，每盒8個，每個都用小包裝袋進行獨立包裝，盒身標註生產日期為2023年8月30日，保質期為45天。

劉先生購買的月餅，表面出現白色霉斑。（紅星新聞）

但是，在已經寄出20多盒月餅後，有公司駐外地工作人員告知他，拆開月餅包裝後發現月餅上遍佈白色霉斑，無法食用，這讓劉先生感覺「很尷尬，很難堪」。

之後連續幾天，劉先生向客戶逐一打電話提醒道歉，並檢查剩下還未發出的月餅，他指肉眼可見已經發霉的月餅有8個。

此後，劉先生聯繫月餅生產企業，企業同意補發40盒月餅，同時免單退款。劉先生指，起初他以為最高賠付為20倍，後來了解到為10倍，即要求月餅廠家退一賠十，但廠家只同意對發霉的月餅進行10倍賠付，這讓劉先生無法接受，於是向當地市監局投訴。

月餅廠家方面則表示，收到消費者反饋的「月餅發黴」情況後，公司十分重視，第一時間進行了更換，為對方補發了40盒月餅。「如果是產品質量問題，公司不會推卸任何責任，並會積極處理。」

中秋買40盒心意月餅贈客戶竟有霉斑，男子投訴市監局要求退一賠十。（示意圖）

四川縱目律師事務所律師張柄堯受訪時表示，《中華人民共和國食品安全法》明確，生產不符合食品安全標準的食品或者經營明知是不符合食品安全標準的食品，消費者除要求賠償損失外，還可以向生產者或者經營者要求支付價款十倍或者損失三倍的賠償金；增加賠償的金額不足一千元的，為一千元。因此，消費者若購買月餅存在發黴等不符合食品安全標準情況，有權提出「退一賠十」請求。