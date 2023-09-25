買月餅送禮　連轉5手半月後返回自己手中　網民：真「五人」月餅

中秋將近，不少人都會收到月餅禮盒，吃不完難免會「借花獻佛」。



廣東湛江一名男子將一盒五仁月餅送出後，沒想到竟被連轉五手，半個月後又回到自己手裏，讓網友忍不住調侃「這是真『五人』月餅」！

緣份這回事，是你的就總會返來跟你一齊呢！（按圖了解）

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綜合內媒報道，該男子日前自拍短片分享，稱「這盒金九月餅走的路多了」，影片中先拍攝月餅的生產日期為8月24日，男子表示買月餅當天是9月6日，隔兩天也就是9月8日拿着月餅送親戚，可讓他沒想到的是，12天後也就是9月20日這天，一個朋友來家裏玩，竟然把這盒月餅帶回來了。

為證明這盒月餅就是當初自己買的那盒，男子自稱當天付款時，不小心把月餅盒子撞到收銀台上，造成包裝鐵盒撞出一個小缺口，意外成為獨特記號。出於好奇，男子打聽了一番，這才知道自己把月餅送親戚後，親戚又轉送給了其他親戚，而親戚的親戚把月餅轉送給了朋友的朋友，之後朋友收到了這盒月餅，最後又送給了男子。

短短12天，一盒月餅轉手5人，讓男子自嘲「合着就我一個人花了錢啊！該是我吃的還是我吃哈，你是跑不掉的」。相關影片也引來網民熱議，直呼：

．「確實是五人（仁）月餅，花一個人的錢，辦了五個人的事兒」

．「一盒月餅解決了一圈的人情世故」

．「以前是禮品捨不得吃，用來走親訪友，但現在是不想吃」



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