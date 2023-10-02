杭州亞運｜中華台北滾軸溜冰贏韓國　竟有抗韓奇招：吃泡菜辣蘿蔔

在今日（2日）早上舉行的杭州亞運男子滾軸溜冰3000米接力賽的決賽上出現了奇蹟一幕，中華台北隊以百分一秒的差距，力壓韓國隊先過終點，贏得金牌。中華台北「滾軸溜冰女王」楊合貞爆料稱，男子組今日為了「抗韓」，吃早餐時還出奇招，男選手刻意吃了韓式泡菜與辣蘿蔔，希望可以打敗韓國。



在最後衝線時，韓國隊的鄭喆元（右）有所鬆懈，未有奮力壓線，反而提早高舉雙手慶祝，但中華台北的黃玉霖則全力向前，盡量跨出左腳，以弓步壓線。（《聯合報》）

據早前報道，在男子滾軸溜冰3000米接力賽的決賽上，中華台北派出陳彥成、趙祖政、黃玉霖出戰。鬥到最後直路，冠軍是中華台北與韓國之爭，負責中華台北最後一棒的黃玉霖稍為落後韓國的鄭喆元。

在最後衝線時，韓國隊的鄭喆元有所鬆懈，未有奮力壓線，反而提早高舉雙手慶祝，但中華台北的黃玉霖則全力向前，盡量跨出左腳，以弓步壓線。結果中華台北以4分05.692秒得冠軍，韓國以0.01秒之差的4分05.702秒得亞軍。

中華台北贏得男子滾軸溜冰3000米接力賽金牌。（新華社）

中華台北「滾軸溜冰女王」楊合貞爆料稱，男子隊壓力很大，「早上看到男選手吃早餐刻意吃了韓式泡菜與辣蘿蔔，希望能夠成功擊退南韓，看到他們奪金，比我自己拿金牌還要激動開心」。

中華台北「滾軸溜冰女王」楊合貞爆料稱，男子組在吃早餐時刻意吃了韓式泡菜與辣蘿蔔，希望可以打敗韓國。（《聯合報》）

負責韓國最後一棒的鄭喆元在賽後則道歉稱：「我犯了一個很大的錯誤，沒有全力衝向終點，過早地放鬆了警惕。我感到非常抱歉，向我的隊友和支持我們的支持們道歉。」

外媒報道指，鄭喆元的「嚴重疏失」丟金令他失去免除兵役的機會，連累隊友崔因鎬也要一起服役。另外一名隊友崔光鎬則因患有潰瘍性結腸炎，本來就免除兵役，且他昨日已摘下男子1000米爭先賽金牌。

在男子滾軸溜冰3000米接力賽上，中華台北獲得冠軍，韓國獲得亞軍，印度獲得季軍。負責韓國最後一棒的鄭喆元為左1。（新華社）

另一方面，在女子滾軸溜冰3000米接力賽的決賽上，中華台北隊同樣力壓韓國奪下金牌。