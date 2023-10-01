VIP坐席！自家陽台可看亞運比賽現場　杭州女：許多親友預約觀賽

第19屆亞運會正在杭州如火如荼舉辦中，不少熱門比賽場次「一票難求」。家住杭州的秋秋（化名）曬出在自家陽台看亞運會比賽現場的圖片，表示在觀看比賽為中國隊加油的同時，彌補了她沒搶到票的遺憾。她同時指，最近不少親友預約到她家陽台觀賽，開啟每日觀賽的黃金周美好假期。



據內媒《潮新聞》報道，家住杭州拱墅區某小區的秋秋介紹，在自家陽台剛好能看到亞運會曲棍球現場比賽，最近每天傍晚吃完飯，一家人就聚集在自家陽台觀賽。

秋秋表示，中國隊的比賽多在黃金時間18：30，所以幾場中國隊的比賽都是全程看完，「在陽台看中國隊 VS 阿曼的曲棍球比賽，3：2，現場歡聲雷動！」

秋秋家的陽台。（潮新聞）

秋秋補充道，她本來很想看乒乓球比賽，奈何搶不到票，後來發現自家陽台就能看曲棍球比賽，算是彌補一樁遺憾。而不少親友知道她家的「VIP觀賽坐席」後，紛紛預約到她家觀賽，開日每天看比賽的美好假期。

據悉，本次杭州亞運會承辦曲棍球比賽的是拱墅運河體育公園，乒乓球、霹靂舞等比賽項目亦在此進行。拱墅運河體育公園位於杭州市拱墅區，是杭州主城區唯一新建的亞運場館群，也是浙江首座集體育館、公園綠地、運動場、商業配套於一體的綜合性城市體育公園，公園由 「一場一館一廣場兩中心」組成，按照「南館北場」設置。