杭州亞運｜15歲陳燁摘中國滑板首金背後：慈父陪玩7年、自建碗池

周一（25日），年僅15歲的陳燁奪得杭州第19屆亞運會滑板男子碗池冠軍，亦為中國隊在滑板項目世界大賽（奧運、亞運、世錦賽）的首金。周四（28日），陳燁的父親陳玩欽接受內媒採訪，就這些年的經歷娓娓道來。7年前，當發現兒子喜歡玩滑板後，陳玩欽就一直陪孩子練，更曾不惜用10餘萬元（人民幣．下同）的積蓄、花半年時間自建一個碗池。但他強調，兒子的成績不是「捲」出來的，享受玩滑板的過程非常重要。



滑板比賽是亞運會的新興項目，周一，陳燁以84.41分的成績奪冠，成為外界關注的焦點。得知陳燁摘金後，全家人都很激動、很高興。據陳玩欽介紹，兒子2008年在廣東中山出生，2016年開始接觸滑板，很快就出成績，於2019年第二屆青年運動會上獲得碗池第三。2020年初，他再在全國滑板集訓隊調賽摘冠，進而加入廣東省滑板隊，同年還獲得全國錦標賽銀牌，後在2021年以全運會碗池決賽歷史上最年輕的選手姿態獲得銀牌，2022年獲得國家集訓隊選拔賽冠軍。

成功故事的背後總不簡單，2019年，當陳燁在第二屆青年運動會上取得全國第三的好成績昤，對專業化訓練場所的需求也隨之更高，可是在碗池資源稀缺下，陳燁每個周末都要要坐一個多小時的車，從中山去廣州訓練，一旦遇到惡劣天氣就更加麻煩了。於是，陳玩欽萌生一個念頭，就是自己打造一個碗池，隨後更實踐，「每一顆螺絲都是我擰上去的」。

起初，他們看中了一個倉庫位置，可是從友人得知，找人施工蓋碗池要三、四十萬元，作為普通家庭，他們無力負擔。後來，陳玩欽在網上了解到外國其實有不少家庭都曾自行打造板材建碗池，於是他開始找資料，看影片，研究每一個建造步驟，更先用電腦3D建模技術模擬一遍，再租了一個兩百多平方公尺、高約4公尺的倉庫正式開工。不會木工的他還從頭開始學，一點一點地搭建碗池的結構。

本身為音樂舞蹈代課教師的陳玩欽每天只能抽出下班時間搭建碗池，最終花了半年完成這項巨大的工程。他還把過程拍片發布在社交平台，顯示2019年9月7日到2020年3月，碗池如何從一張粗糙圖紙，一步一步蛻變為光滑明亮的曲面。

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而碗池建成後，陳燁沒有辜負全家人的付出，動作和技術日益精進。2022年，陳玩欽又重新選址，與八旬父親、姊夫、另一個教練共四人建造了一個面積900平方公尺、最高達9公尺高的碗池，進一步改善兒子的訓練條件。

經過這7年，陳玩欽和兒子的人生徹底改變，如今兒子成為滑板界頂尖高手，他也從音樂舞蹈代課老師成為滑板店店主以及滑板教練。陳玩欽強調，玩滑板最重要的不是「卷」，而是樂在其中。最初兩年，陳玩欽一到寒暑假就會帶兒子去香港練習滑板，感受當地濃厚的滑板氛圍。他還不時透過做道具、設計新玩法等方式，令玩滑板增添「花樣」。他還喜歡在網上分享父子倆一起練習滑板的日常。在陳玩欽看來，發現孩子的興趣、尊重孩子的興趣非常重要。