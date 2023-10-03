有片｜中法婚禮伴郎和叔公鬥舞惹熱議　新娘：雙方以為跳舞是習俗

在外國的婚禮現場，一對新人及不少賓客都會跳舞助興，想不到近日在江蘇常州舉辦的一場婚禮上，中外賓客互相鬥舞的一幕搶盡風頭，更引起網民熱議。

新娘介紹，參加鬥舞的是來自法國的伴郎和其叔公，兩人面對面鬥舞近20分鐘，「雙方都以為跳舞是對方的傳統習俗，所以非常努力想要跳好」。



影片顯示，婚禮現場一名中國男子和一名外國男子正面對面鬥舞，雙方都非常賣力。據悉，兩人鬥舞範圍從餐桌旁延續至婚禮舞台上，他們周圍也有其他賓客跳舞，現場非常熱鬧。

+ 5

10月2日，新娘蔡女士介紹，鬥舞的是25歲的法國伴郎和自己55歲的叔公，兩人面對面鬥舞近20分鐘，是即興表演沒有排練，雙方都以為跳舞是對方的傳統習俗，「法國的伴郎他也非常興奮也很驚訝，一下子跳舞火了」。

蔡女士稱，婚禮現場的舞蹈元素較多，感覺像是歌舞劇，「在法國他們就是要載歌載舞，在中國結婚也是一件非常開心的事情，所以我也不希望婚禮太過死板，就把它當成大家的一個聚會一樣」。

網民睇法：

法國人：這就是中國傳統嗎？好嗨

中國人：外國人果然熱情，不能輸給他



法國的以為他在入鄉隨俗…

中國的以為在婚禮上亂扭是法國人的傳統…



兩個人都在試探對方的文化



雙方都認為對方這麼跳一定有他的道理



他兩忙着battle



好了，風頭都讓他們兩個搶盡了



叔公說了，我老年disco主角地位不能丟

