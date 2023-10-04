重慶父帶腦梗兒開網約車　3個月致歉近1800次惹議　網民意見兩極

重慶53歲網約車司機易和平，在過去三個多月以來，基乎每天都會駕駛一輛副駕駛座長期有「客人」的車輛，他至今已向超過1800位乘客道歉，而這位特別的客人，正是其25歲、患有腦梗（缺血性腦中風）的兒子小寒。



打開易和平網約車的後座車門，映入眼簾的是一封顯眼的致歉書，當中提到「兒子兩年前腦梗，多次手術治療，生活不能自理，因家里無人照顧，特帶在身邊，給您帶不便，請諒解，特此歉意」。

貼在駕駛椅背上的致歉書。（北京青年報）

25歲的小寒，身高1.83米，體重80公斤。2021年11月19日，他突然毫無預兆地暈倒在地，經送院檢查確定為腦梗。手術出院後，小寒每天都做康覆訓練，狀態逐漸好轉，甚至可與他人簡單交流，獨自去醫院做康覆，用手機打字、點外賣。

然而，厄運沒有放過易和平一家。今年1月13日，小寒突然倒在床上全身顫抖，吐出雜着血水的嘔吐物。經檢查，醫生直言「右腦出血 60ml，形成腦疝，瞳孔放大，手術成功率 10％，搶救過來也有可能是植物人」。

在易和平的堅持下，小寒闖過層層鬼門關。今年5月，小寒已經可以坐起來，能用口發出「啊，啊 ……」的聲音，在旁人的攙扶下也能走路，但已徹底喪失生活自理能力。

由於開的士需要按時交班，妻子患有糖尿病、冠心病等，根本無力照顧小寒，無奈之下，易和平決定一邊帶着兒子，一邊開網約車。不過，每當易和平接到訂單都會倍感壓力，因為他總要心懷歉意，一遍又一遍向乘客解釋，為何副駕駛座上有人。

易和平帶着兒子開網約車。（北京青年報）

雖然大多數乘客都能理解，但易和平還是未能避免投訴。某次，他到達指定地點才發現有4名乘客，即使已向對方解釋，但仍被投訴「帶人拼車」。

面對被平台罰款及停止跑單3天，易和平沒有抱怨，「平台有規定，不能因為我情況特殊就違反，我帶着孩子確實給乘客造成不便，確實該罰」。

不過，易和平常常被一些暖心時刻融化，曾經有乘客硬塞300元給他，「拿去給小孩買點牛奶」，說罷便匆匆離去；還有乘客支付車費時，在網約車平台上偷偷給易和平打賞小費。

小寒或許是心疼爸爸，有時會抓起易和平的手，放到嘴邊親吻，或把自己手放到易和平嘴邊，示意爸爸親親自己。這時被小寒親吻過後的手，似乎也更有力量。

網民睇法：

舉報的都是 什麽牛馬 不求同情但別傷害！



天啊，這也有人嫌棄投訴，良心這麽硬



投訴的是什麽人不善良的人，你覺得不舒服可以下車不坐，投訴是什麽心理，有病



我表示理解也不會投訴 但是希望司機能接單後第一時間和我說一下 我介意會取消訂單 也不會浪費彼此時間



每個人的生活都會有不如意 能幫一把就是一把 何必投訴？ 但應該提前告知乘客 介意的話可以不選擇司機



我認為應該提前說明，在了解到情況以後肯定是會理解的，並且我可能也會打賞。但是不提前說明，我打到車一上去發現有別人在我真的會心里不舒服，如果是四個人還坐不下，我能體諒你，你也要體諒我，相輔相成。不要道德綁架



我覺得乘客也有權利覺得乘車體驗受到了影響或者覺得被道德綁架了，什麽事都不要只站在一方的角度去談感受。

