安徽副鎮長開網約車遭罰　7年後任新職　竟獲網民大讚「清官」

近日，安徽省黃山市歙縣王村鎮的一個人事變動引發關注。

2016年，因上班時間開網約車而收到行政警告處分的該地原副鎮長洪昇，已於去年11月獲任新職，出任歙縣城市管理行政執法局（城市管理局）黨組成員、副局長。

事情過去6年，雖然洪昇受處分再獲新職，但網民卻紛紛讚其「清官」。



據新華社早前報道，2016年5月中旬，歙縣王村鎮副鎮長洪昇因生活遇困，在「滴滴」網絡約車平台註冊成為車主。當年6月15日，他前往縣城辦事，結束公務後駕私家車「接單」載客，送乘客抵達目的地後，被十幾輛出租車攔下，並打電話報警。由於其在上班時間開網約車，便被舉報到當地紀委，隨即引發關注。

洪昇在當時接受採訪時表示，選擇幹網約車司機的兼職，是因為上要侍奉年事已高的父母，下有孩子要養，3000多元的月薪難以為繼。自己又身患通風，為能盡快償還治病後所欠債務，才無奈選擇開網約車。在當日僅賺到4元錢的洪昇慚愧地說：「我給公務員丟臉了。作為黨員幹部不應開滴滴，不管組織怎麼處理，都坦然接受。」

據2016年7月8日，當地監察局通報，洪昇身為國家工作人員，在上班時間多次進行營利活動，違反了《公務員法》有關規定。鑑於其主動承認錯誤，積極配合調查，並主動上交違紀所得，具有減輕處分的情形。經研究給予洪昇行政警告處分6個月；對其主動上交的違紀所得予以收繳。

由於2016年「滴滴」網約車還是新型交通運營糢式，因此未取得出租汽車經營資格證的洪昇還被行政處罰5000元（人民幣）。

洪昇履歷。

時隔近7年後，據歙縣人民政府官網顯示，去年11月起，洪昇出任歙縣城市管理行政執法局（城市管理局）黨組成員、副局長。主要負責環境衛生、市政管理、綠化養護、亮化維護、拆違控違等工作。

雖然違反公務員規定，但再獲任用的洪昇，卻受到內地網民大讚，稱「不丟人」是「好公務員」。

網民評論摘錄▼



「說明沒貪，這種情況為什麼要處分，不解！這樣的干部最起碼清廉！」

「他明明可以貪污，卻選擇堂堂正正老實本分賺錢。可以確定這是一位好官。不應處罰。」

「開網約車不丟人，但他不該上班時間去開」

「他這個屬於順路吧？順路搭個人，不就可以減少排放了嗎？這個……沒啥問題吧？」

「比那些因為沒錢想辦法收賄賂貪污公款的好多了」

「會不會這樣的才是好公務員，說明他沒貪，貪的話就不至於開網約車了」

「諷刺，有人受賄如魚得水，有人生活拮据掙錢維持生計結果被處分。」

