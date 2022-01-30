網約車平台新年加收服務費鼓勵司機接單　網民斥將成本轉嫁消費者

農歷新年將至，內地多個網約車平台都宣布「加價」，在1月27日至2月9日期間收取春節司機服務費，費用從3元到10元（人民幣，下同）不等。

然而，不少網民認為平台是強收用戶服務費「借花獻佛」，並希望平台能將附加費用直接給予司機，不要變相收費。



以滴滴平台為例，1月27日開始收取「春節司機服務費」。在App上會有2個明確提示，用戶在App輸入目的地後，頁面就會顯示「含春節司機服務費x元」，下單後會有通知收取原因和情況，用戶亦可在訂單結束後的價格明細中查詢服務費詳盡。

此外，有網約車平台在不同日子收取一定的「春節司機服務費」，規定1月27日至29日額外加收5元，1月30日至2月6日加收6元，2月7日至2月9日加收3元。

多個網約車平台稱，由於新年期間供需緊張，為鼓勵司機堅持服務、更快接單，才會收取「春節司機服務費」，該費用全額給予司機，平台分文不取。

網民睇法：

說是5塊 但我同樣的距離比平時多付了15



平台抽了，我付19，師傅收到15



平台平時猛抽成，節假日靠消費者提供紅利？



平台咋不給錢？平台相當於公司，春節加班不給錢，讓客戶給？



平台自己不給自己員工發加班費？



為什麼不是減少抽成，而是加收顧客費用，慷他人之慨



服務費我可以給，但必須保證是給司機的，能做到這一點就無所謂。

