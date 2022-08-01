網約車司機拒開冷氣或要求加錢　是油費太貴抑或平台抽成太多？

內地傳出有市民乘坐網約車要求開冷氣時，被司機拒絕或需額外付費，後者甚至稱「只要跑起來有風，就不覺得熱了」。



據報道，北京一名男子乘坐網約車時要求開冷氣，司機卻以打車費單價太便宜、成本太高為由拒絕，隨後又以影響心情為由拒載，要求乘客下車。

浙江杭州一女市民亦遇到類似情況，她乘坐網約車時，司機以成本太高賺不到錢為由拒絕調低冷氣溫度，更將窗戶打開表示「只要跑起來有風，就不覺得熱了」。有乘客在社交平台上載照片，顯示有網約車司機直接在乘客座椅前貼上收費通知單，要求「開空調加收10元現金」，還附上單獨的收款二維碼。

網傳圖片顯示，若乘客要求開冷氣，需額外收費10元。（微博＠龔進輝）

乘客無權實現「冷氣自由」？

美團、滴滴等多間網約車平台稱，司機作為服務方，應該有義務滿足乘客需求使用冷氣等車內設備，司機應按照乘客的要求開冷氣，若有司機拒絕或者要求額外付費，乘客可向平台投訴。

《網絡預約出租汽車運營服務規範》明確規定，網約車的運營服務應符合出租車運營服務的行業標準，該行業標準明確司機「應根據乘客意願升降車窗玻璃、使用音響、視頻和空調等相關服務設備」。

不開冷氣實屬無奈之舉？

值得注意的是，涉及不開冷氣或額外收費的，幾乎是燃油網約車。

受國際油價持續上行影響，國內汽油價格亦不斷走高，目前92號汽油的價格每升約8.75元。有網約車司機介紹，若按一天300公里車程計算，開冷氣後每一百公里需要多消耗2升油。按目前92號汽油的價格，一天需多花費52元，一個月至少約1500元。

汽油價格不斷走高，駕駛純燃油車的司機只能「慳得就慳」。（新華社）

《澎湃新聞》報道，駕駛純電動車的網約車司機表示，從來沒有因為開冷氣向乘客加價，甚至有乘客會嫌車內溫度太低。他介紹，開冷氣對車輛續航的影響不大，車輛充電費用約50元，不開冷氣僅節省10多元，「純電車應該不在乎這點，再說38℃的天氣，不開空調，我自己也熱得受不了，沒道理不開，不開可以投訴」。

不過，駕駛純燃油車的司機只能「慳得就慳」。有司機稱，純燃油車每天的油費約200元，若一整天都開冷氣，油費就要250至260元，「一天多出50多塊錢，一個月至少要多出1500元，現在油價貴，平台還要抽成，能省就省」。他表示，只要乘客要求就會開冷氣，「也不管路程長短，高溫天還是配合乘客，也不會多加錢」。

網約車平台抽成比例透明化。（北京商報）

網約車平台抽成多？

網約車平台的抽成比例，決定司機的收入多少，惟補貼有限、平台抽成過高等，是倒逼司機不開冷氣節省費用的因素之一。據了解，網約車平台抽成比例可達25%甚至更高，而司機和乘客對每一單的抽成比例、計算方式卻毫不知情。

7月28日，交通運輸部公布最新數據顯示，目前國內主要的網約車平台抽成比例上限在18%至30%之間。交通運輸部運輸服務司副司長王繡春介紹，各主要平台均已通過應用、App等形式主動公開計價工作，實時顯示抽成比例。同時，平台按照要求設計了包括乘客支付總金額、司機勞動報酬、抽成比例和抽成比例的計算公式等信息在內的界面。

有業內專家稱，冷氣費用的爭議源於收費標準不透明，平台可約定公開的指導價格，由平台、司機、乘客三方共同分擔費用。同時，平台可讓乘客自行選擇是否開冷氣，從而決定最終出行價格。