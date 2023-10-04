音樂節大量財物被盜　樂迷：上廁所回來衣物帳篷都沒了　警方介入

綜合內媒報道，昨（3日）在河南南陽舉辦的迷笛音樂節結束次日，被曝出現場大量財物被盜。有樂迷指上個廁所回來衣物帳篷都消失不見，「連內褲都被偷走」，還有團隊被盜價值幾十萬的財物，在現場看到許多大爺大媽在翻東西。中原迷笛音樂節組委會3日晚間發佈通知指，當地警方已針對事件成立專案組，全力偵破中，組委會亦將全力為樂迷們提供幫助，對事件發生深感痛心遺憾。



其中一位失主王先生表示，他和同伴白天在營地搭帳篷喝酒，音樂節結束去收帳篷時發現帳篷和露營車都消失不見，現場有許多大爺大媽在翻東西，計損失大約一千多元。

另有一位失主張先生表示，他只是上了個廁所的時間，回來發現帳篷消失了，包括秋褲、內褲等在內的衣物也一併消失，損失大約五千元左右。他透露，有一個團隊丟失財物達幾十萬，包括幾十個帳篷和睡袋，還有手機、手表、酒。

此外，據現場樂迷透露，此次偷盜事件中竊賊的行為「十分猖獗」，「一些樂手的物品也被盜，甚至連樂迷拳頭粗的電纜線都偷。」而偷盜場地主要為音樂節現場及樂迷的露營區。經當地警方追查，現在部分被盜的物品已被追回。

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10月3日晚間，中原迷笛音樂節組委會回應表示：音樂節結束後，就樂迷反映的現場或露營區財物被盜事件，迷笛和南陽市區政府深感痛心和遺憾。目前，迷笛與公安部門正積極溝通，南陽市公安局及臥龍區公安分局也已成立了專案組，全力偵破。目前，組委會已掌握了部分相關盜竊人員的照片及視頻信息，將轉交給公安機關作為證據幫助偵破。組委會將全力為樂迷們提供幫助。

此前據河南南陽當地媒體報道，9月29日至10月2日，2023中原迷笛音樂節在南陽舉辦，在3天4夜的時間裏，80余組國內外樂隊齊聚獨山腳下，在天然草坪上開啟音樂狂歡之旅。