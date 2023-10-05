重慶洪崖洞遊客拒坐船遭售票員辱駡　求助安保無門「沒人能管」

10月3日，遊客徐先生反映，自己在重慶洪崖洞旅遊時，遇到有工作人員拉客坐遊覽船，他因價格太貴而拒絕，未料遭對方破口大罵。



來自山東的徐先生表示，自己在洪崖洞時被一名男子招攬入店，當得知一人要收費300元後，便與朋友決定離開，未料遭對方辱駡，「就說沒錢出來旅什麼遊，大男人300塊錢的船票坐不起，我說你因為這一張船票就這樣說話，這麼沒素質，不是抹黑這個城市的形象嗎？」。

徐先生與工作人員溝通無果，對方之後更手持喇叭破口大罵，徐先生見狀便向現場安保人員求助，卻獲告知該名工作人員是旅遊公司的人，「沒人管得了」。

網傳影片顯示，一個戴工作證的男子持手機與徐先生互拍，該名男子說出大量侮辱性的詞語，還以「殺人犯」、「強姦犯」等形容徐先生。

重慶渝中區旅遊監察執法大隊工作人員回應稱，平日一直對非法售票點和個人進行多次打擊，「像這種遊走在外面的穿制服的，政府打擊了很多遍，掛一個胸牌，讓遊客覺得正規。如果是正規單位，會掛某某旅行社或者某某船務公司工作人員或者編號隊」。

執法大隊工作人員又稱，涉事男子掛胸牌，是為了向一般不知情的群眾留下「他很正規」的印象。對於前述情況，執法大隊已向城管公安反映，若對方是售賣船票，執法大隊還會向交通部門反映，進行聯合執法。