放嬰兒坐超市紅棗堆玩耍　廣東父被鬧缺德：有這樣的家長真可憐

廣東中山一間超市內，有男子將自家嬰兒放入未包裝的紅棗堆內玩耍，引發大量網民對衛生問題的質疑。超市周五（14日）回應指，正在尋找涉事男子，並已更換該批紅棗。



有網民周三（12日）爆料稱，在中山市新萬悅超市購物時，見到一名男子將嬰兒放入紅棗堆內玩耍。影片顯示，身着黑色衫褲的男子把嬰兒，放在超市售賣紅棗的貨架上，嬰兒的屁股、腿部直接接觸到未有包裝的紅棗。

此舉隨即引發網民不滿：

「無恥者無畏。」

「小孩並不是生下來就壞，都是被壞人教壞的。」

「小耗子為什麼會打洞，還不都是老耗子教的。」

「這孩子也怪可憐的，碰上這樣的家長。」

「讓他全買回去給他孩子好好玩，真是受不了部分家長，生個孩子全世界都得把他小孩當寶一樣，你的小孩在別人眼裡真的很討厭​。」

「這叫缺德，不叫沒素質，這個行為很不妥。自己的孩子自己愛，但不要給別人添堵。」



對此，超市工作人員稱，事件確實發生在超市內，後續會通過閉路電視尋找涉事男子，但難以要求對方進行賠償，已聯繫相關專櫃部門整批更換紅棗。後續，超市方面將考慮在食品區域安排告示，提醒顧客避免此類不文明行為。