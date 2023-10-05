女遊客四川臥龍景區拍照落水溺斃　當局臨時管制：事發地非景點

內地黃金周假期臨近尾聲，不少人已提前開始返程。惟四川阿壩州臥龍國家級自然保護區內發生一宗意外，有女遊客拍照時不慎跌落水流溺斃。當地有關部門證實事件，並指已實施臨時管制。



四川阿壩州臥龍國家級自然保護區，有女遊客拍照時不慎跌落水流溺斃。（上游新聞）

據《上游新聞》報道，有遊客周二（3日）發布圖片指，當日下午2時許，在鄧生溝徒步期間，見到一名女遊客站在石頭上拍照時，不慎踩滑跌落湍急的水流，其後「聽到落水者兒子哭着給家裏人打電話說的。」

上述遊客還稱，當地警方、消防等部門事發後趕赴現場展開救援。另有多名遊客表示，落水遊客已被找到，不過不幸身亡。

亦有遊客介紹，鄧生溝非常漂亮，不少人前往都會打卡拍照，但不建議靠近水邊，因為水流湍急，且非常冰冷。近期，除了該女遊客溺水身亡，還有遊客走失，所幸被尋回。

鄧生溝非景區，屬於生態體驗中心。（上游新聞）

對此，臥龍國家級自然保護區管理局相關工作人員表示，近期確有女遊客在鄧生溝內落水身亡；目前，鄧生溝已採取臨時管制，無法進入。

工作人員續指，鄧生溝非景區，屬於生態體驗中心，先前可免費進入，裏面有工作人員進行引導，也有相關提示提醒。遊客如果按照相關提示做好安全防護，時刻將安全意識放在首位，是不存在安全問題的。但溝內水流湍急，遊客如果非要到水邊去，遇上石頭滑，滑落到水裏就會非常危險。