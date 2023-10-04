8天參加7場婚禮　十一黃金周內地結婚「熱」　因明年「寡婦年」？

每年的十一黃金周都是內地的熱門結婚日期，據內媒報道，今年十一黃金周的婚禮格外「高發」，有人更要在8日長假期間參加7場婚禮。有傳言指，因為明年（2024年）是「寡婦年」不適合結婚，「要結就要今年結，不然可就排到後年去了。」



圖為廣州的婚紗一條街。（視覺中國）

沒有「立春」的年份一般被稱為「無春年」或「寡年」，後又根據「寡」字演繹出了「寡婦年」。2024年也是如此被貼上不適合結婚的標籤。

而所謂的「無春年」農曆亦很常見，基本上每兩三年就會有一次，例如2000年龍年、2002年馬年、2005年雞年、2008年鼠年、2010年虎年、 2013年蛇年、2016年猴年、2019年豬年、2021年牛年、2024年龍年、2027年羊年都是「無春年」。但民政局公布的數據顯示，「無春年」結婚的新人更不在少數，特別是2013年，幾乎是近20年來的結婚高峰。

除此之外，擁有兩個立春的年份，被稱之為「雙春之年」，是否更適合結婚。其實不然，民間亦有說法認為，「春」代表桃花，兩次立春意味「第二春」或「梅開二度」，有「二婚」寓意，「在這樣的年份結婚，婚姻會不穩定，很可能會離婚。」

傳言指，2024年是「寡婦年」不適合結婚。（視覺中國）

而有關「無春年」和「雙春之年」的說法，亦引發廣泛關注。內媒「大皖網」認為，這些都是迷信帶來的「假控制感」，至於不科學的說法為何會存在甚至極多人願意相信？一篇刊登在《國際心理學與行為科學期刊》的文章指出，「迷信產生於人類祖先對自然環境變化的不理解，也受到天災或野獸捕食的威脅。」

「大皖網」又指，讓迷信綁住自己思維的最大風險在於，它可能成為一個不存在的「確切」理由，對現實生活產生實際影響，就像「疑鄰盜斧」。那些已經在「桃花年」、「無春年」結婚的人，也可能因為這些思想對婚姻產生疑慮，並促使其成真。

網民點睇：

「現在結婚，力爭明年九月前生小孩。就能解決九月一日前出生的小孩入學！九月二日出生的小孩就要再等一年入學！」

「今天結婚明天離、這樣的事情少見嗎？只要兩人感情好、領個證就可以了。」

「只要有合適的對象，什麼時候結婚都可以吧！」

「其實每個人的世界觀都不一樣，人家有什麼信仰只要不妨礙別人就沒必要去抨擊，就連每個人吃飯胃口都不一樣，何必呢。」

「我做婚禮十幾年了，今年確實多，因為疫情三年，想結的都沒結成，所以全堆在今年了，明年結婚的肯定少，這個不用再討論了，結婚現在只是成為了一種形式，結不結婚也不影響住一起，也不影響生小孩，感情好在一起才是最重要的。」

