黃金周｜佛山推出200餘項文旅惠民活動　賞民俗品美食漫遊城市

在「西甲」足球聯賽的熱浪裏免費暢飲，於璀璨焰火中欣賞佛山美景，在音樂狂歡中釋放青春活力，跟隨魚燈巡遊逛遍創意市集……雙節期間，佛山聚焦年輕人喜愛的時尚潮流活動，推出了煙花匯演、創意燈會市集、國潮音樂嘉年華、「啤酒+足球+X」等一系列「新玩法」，在全方位滿足遊客「好看、好聽、好吃、好玩」需求的同時，持續激發文旅消費新動能，升騰佛山煙火氣。

煙火表演點亮佛山中秋之夜記者梁正傑/攝

夜放花千樹，湖面星如雨，9月29日晚上8點40分，在高明區2023年「潮玩山水間 『焰』遇新高明」嘉年華活動中，各色煙花組合連續發射18分鐘，快速呈現高空禮花彈、特效造型中高空煙花等效果，引起遊客們的陣陣驚嘆。

嘉年華活動中，數十名漢服愛好者展現中華漢服文化主辦單位供圖

「煙花表演非常震撼，實在太美了！」高女士笑著介紹道，她特意帶女兒們穿起漢服參加漢服巡遊等中秋活動，售賣親手製作的花燈，「這對她們來說是一次社會實踐，也能沈浸式地感受中國傳統文化的魅力」。

燈會攤位前遊客如織，節慶氛圍濃厚記者王澤寶/攝

玉顆珊珊下月輪，殿前拾得露華新。迎接中秋國慶雙節，怎麽能少得了花燈呢？雙節期間，禪城區以燈會友，融匯傳統文化與「國潮」文化，推出了「摸鱻記」嶺南燈會與粵嚟粵柚-東方花燈，讓遊客們跟隨多樣的非遺魚燈場景漫遊城市；同時以中秋節慶美食柚子為 IP，打造了具有嶺南特色的文創攤位及花燈夜市。

來自揭陽的小王在燈會中充分感受到了佛山對於傳統文化的重視：「魚燈又新奇又好看；我也很喜歡猜燈謎，這讓我感受到傳統節日的快樂。」

佛山·國潮音樂節現場，樂迷們熱情跟唱，拍照定格瞬間記者王澤寶/攝

蘇醒、陳楚生、汪蘇瀧、許嵩、二手玫瑰……10月1日至3日，佛山·國潮音樂嘉年華在禪城點燃節日狂歡氣氛，僅國慶當天便吸引了超過2萬名樂迷。「天氣很熱，但是佛山觀眾的熱情更熱。」音樂組合房東的貓登台獻唱《雲煙成雨》《銀河迪廳》等曲目。此次音樂節提供了一個契機，讓她們得以與功夫、腸粉等嶺南特色文化以及秀麗的城市風景相遇：「希望今後佛山能多舉辦類似的音樂節。」

台上歌手樂隊輪番登台，台下萬名觀眾隨音樂搖擺、跟唱，拍照定格美好瞬間。「觀眾現場氣氛十分活躍，歌手十分給力，準備工作很到位，沒有發生交通堵塞、現場混亂等問題。」遊客小許特意參考攻略，與女友一同準備了零食、充氣沙發等用品，「我們享受了一場很棒的國潮音樂節，也感受到了現場國潮文化元素，給節假日增添了不一樣的色彩」。

啤酒廣場內場的歌舞表演主辦單位供圖

有美景、音樂，自然也要有美酒、美食相伴。2023佛山三水美食啤酒節在雲秀街道的西甲啤酒廣場正式拉開帷幕。本屆美食啤酒節從9月28日延續至10月5日，以「足球+啤酒+明星+音樂+X」為理念，覆蓋中秋、國慶黃金假期與「西甲」足球聯賽半決賽、友誼賽、總決賽等重要節點，市民遊客不僅可以每日免費暢飲1噸啤酒，還能在勁歌金曲夜、奇幻魔術潮、熒光電音節等八大主題狂歡夜與特色巡遊活動中，充分體驗「醉嗨啤」的夜間經濟新業態。

據悉，為了滿足群眾多樣化、品質化需求，在中秋與國慶雙節假期期間，佛山文化廣電旅遊體育局聯合全市文旅體企業與五區文旅局，以「同慶團圓，樂享佳節」為主題，圍繞「品味佛山愛運動、品味佛山樂旅遊、品味佛山賞民俗、品味佛山享美食、品味佛山嘆藝術」五大主題，推出了200余項內容豐富、形式多樣的文旅惠民活動，在豐富文化與旅遊產品供給、促進文旅消費加快恢復的同時，讓市民遊客飽覽祖國大好河山，盡情體會自然之美、文化之美與生活之美，進一步推動佛山文化和旅遊產業高質量發展。