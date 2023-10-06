浙江夫婦貼超市歇業通知因｢女兒參加亞運｣　不負眾望摘得兩塊金牌

據《北京青年報》報道，近日，杭州海寧有夫婦在自家經營的超市外貼上歇業通知，原因是為女兒參加亞運比賽加油助威，中國皮划艇選手王楠也不負眾望，成功摘得兩塊金牌。不少鄰里街坊得知表示「原來冠軍就在身邊」。據悉，王楠在與父母度過短暫假期後，又將投入緊張訓練中，積極備戰明年夏天在巴黎舉辦的奧運會。



在浙江海寧馬橋的一家超市門口，王楠父母在店外貼上歇業通知：「因我女兒王楠參加杭州亞運會皮划艇比賽，10月2號1天、3號上午會關門，給大家帶來不便，請諒解！」

超市貼出的歇業通知。（北京青年報）

在比賽現場，王楠父母和許多親朋都到現場為她拉起加油橫幅助陣。女兒王楠也沒有辜負期望，在10月2日結束的杭州亞運會皮劃艇靜水女子500米雙人皮艇決賽中，王楠與隊友殷夢蝶憑借出色發揮，以1:49.944的成績獲得金牌。3日上午，王楠攜手隊友在杭州亞運會富陽水上運動中心賽場斬獲女子500米四人皮艇冠軍，再度摘金。

附近小區的居民聽到亞運冠軍的父母就在自己身邊時，又驚訝又開心。居民張女士說：「我常去這個超市買東西，老板夫妻倆都很友好和善。」

據悉，2000年出生的王楠，2019年進入國家隊，先後斬獲多次錦標賽冠軍，2021年東京奧運會第六名，2021年第十四屆全國運動會冠軍。在完成亞運全部賽事後，王楠將與父母度過一個短暫假期，此後將繼續投入緊張訓練，積極備戰明年夏天舉行的巴黎奧運會。