女星張馨予打卡令冷門山頭變網紅景點　本人急呼籲：注意安全！

內地正值中秋國慶長假，不少人都會外遊到處打卡。而在早前，廣西一座山因知名女星張馨予打卡，成為網紅，令許多人趁假期慕名前去一睹美景。可是，該處打卡點只是一處普通的山體，未被開發成景區，因此存在安全隱憂，令張馨予本人也不得不在微博發布提醒大眾遊玩的同時一定要注意安全。



事緣9月22日，張馨予在個人微博發布幾張旅行照，並配文道「翻山越嶺只為看到這風景」。據了解，張馨予的打卡點位於廣西百色浩坤湖景區，受名人效應影響，連日來皆有網友發影片稱，當地迎來了眾多遊客，路上開始堵車。而現場則紛紛有民眾拍出與張馨予同款的照片。

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然而事實上，景區工作人員稱，該處打卡點只是一處普通的山體，未被開發成景區，是在張馨予遊玩後才吸引大量遊客前來。凌雲縣下甲鎮政府工作人員亦證實，該打卡地點之前很少人前去。

而在登上熱搜後，張馨予本人在微博發布提醒，「聽說熱搜了，來閃現一下，還是要嘮叨一句，希望大家遊玩的同時一定要注意安全啊，因為我去的那個山頭其實還挺危險的，沒有任何保護措施，如果下了雨還有點滑，如果人多的話切記要保護自己，安全第一！ ！ ！」

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上述鎮政府工作人員又透露，為確保遊客安全，當地已經在進山必經之路上設置了卡口，遊客不能開車上山，可以走路或搭乘摩托車。鎮政府亦正在考慮在打卡點建造安全設施。