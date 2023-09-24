深圳Citywalk創意街區打卡　羅湖福田乘坐地鐵即可直達

近年，內地不少城市興起Citywalk，泛指以行走、騎行的方式在城市中漫遊，或在講述員的帶領下深入認識、感受城市的魅力。毗鄰香港的深圳有不少適合Citywalk的創意街區，從羅湖、福田乘坐地鐵即可直達。



華僑城創意文化園區

華僑城創意文化園區位於南山區，是一個瀰漫着文藝與時尚氣息的地方，園區內經常舉辦各種藝術展覽、畫廊、集市。不論何時到園區，大家總能有所收穫、不虛此行。

每個角落，每個小店，目光所及都能感受到創作人的用心與創意，等待著能讀懂背後故事的人。

搭車攻略：1號線僑城東站A出口步行796米

1號線僑城東站直達華僑城創意文化園區。（深圳地鐵）

水圍1368文化街區

新與舊，市井與文藝，煙火氣與浪漫感在水圍1368文化街區交會融合。縱橫交錯的街道、巷，為這裏增添了多一份歷史底蘊，連廊、青磚牆、石拱門等等，每處都滿滿嶺南特色。

而富有個性的特色店鋪又頗有現代感呈現一店一景、一舖一味，展現出藝術感、休閒味的氛圍和小資情調的生活情趣。

搭車攻略：4/7/10號線福民站D出口步行827米

4/7/10號線福民站直達水圍1368文化街區。（深圳地鐵）

龍城CC創意街區

龍城CC創意街區位於龍崗中心城，雖然剛開放不久，但已經是不少年輕人的新晉「網紅」打卡地。

作為24小時開放式街區，這裏是小而精緻的美好生活場，數位藝文的創意集聚地。漫步在街區之間，書吧、西餐廳、咖啡、創意展陳等多功能空間點綴期間，木質柵格圍出愜意氛圍。

搭車攻略：16號線黃閣坑C出口步行810米