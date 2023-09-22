北上不只逛商場？全國9萬公里「綠道」　深圳這4條最適合港人打卡

北上玩樂已經成為不少港人的周末必備行程，不過深圳不止有商場、美食和按摩，戶外也有很多選擇，例如遍布各區的城市綠道，亦是親近自然、休閒打卡的好地方。



不止深圳，全國各地近年都在推動綠道建設，豐富民眾的活動空間，現時已累計修建9萬公里綠道。



全國加快城市綠道建設 累計建9萬公里

首先，甚麼是「綠道」？綠道，可以簡單理解為綠色環境中的道路，是一座城市裏，以休憩、健身為主的綠色空間，兼具綠色出行和生物遷徙等功能。

散步、跑步，或者踩單車，呼吸新鮮空氣，享受親近大自然的時光，都可以在綠道進行。圖為廣東惠州烏頭山綠道。（薯條的日記@小紅書）

綠道仿如不斷延伸的綠色「毛細血管」，串起沿線風景，豐富市民的生活。近年來，全國各地都不斷加快城市綠道的建設，完善綠道服務設施，為民眾休閒健身、綠色出行提供便利。

深圳哪些綠道值得打卡？

以港人常去的深圳為例，這裏不只有商場可以消費，在城市綠道建設方面，也已經相當成熟，有不少值得在周末去放鬆走走的綠道。

深圳由2010年開始建設綠道，現時已累計建成2,800多公里的綠道，遍布全深圳各個區。

一般來講，在深圳，市民騎行5分鐘，就可以到達社區綠道，15分鐘可達城市綠道，30－45分鐘可到達省立綠道。圖為深圳大頂嶺綠道。（網上圖片）

這些綠道網絡作為「骨架」，將公園、保護區等地方都串起來。有些是濱海路線，有些是山區路線，市民可以根據自己的喜好和所需來選擇。

深圳官方亦推出微信小程式「深圳i綠道」，不僅可以查詢推薦路線，還能找到豐富的各類實用資訊。

深圳i綠道：4條適合港人打卡綠道

所有深圳綠道的出入口位置、廁所位置、自動販賣機位置、附近動植物、最近活動等資訊，都可以在「深圳i綠道」找到。（「深圳i綠道」微信小程式截圖）

具體來說，有4條不算太遠、交通相對方便的綠道適合港人打卡，例如羅湖區就有靠近蓮塘口岸的梧桐綠道；福田區也有隱藏在市中心的福田河綠道，以及香蜜公園綠道；南山區的深圳灣綠道，則可以欣賞濱海風光。

不過，不是所有綠道都可以騎行，部分綠道還有禁止騎行的時間段，需要留意。（網上圖片）

另外，距離稍遠一些的光明區大頂嶺綠道和虹橋公園，也是吸引不少人去打卡的地方。

成都綠道

在四川成都，當地目前已累計建成各級綠道逾6,500公里，當中還有1,500多個公園。圖為成都天府綠道。（視覺中國/當代中國授權）

截至今年８月，全國城市綠道的累計長度，已超過9萬公里。9萬公里是甚麼概念呢？大概相當於繞地球赤道2圈。

照計劃，今年全國各地應建設綠道4,000公里，目前已開工近3,000公里。圖為成都天府綠道（左）及北京朝陽綠道（右）。（網上圖片）

綠道建設融合智慧及運動元素

近年來，全國各地在不斷織密城市綠道網絡的同時，也根據當地的特色，在綠道建設過程中，融合智慧、運動等元素。

在四川成都，已建成的天府綠道中，增設了近1,300處體育設施，僅在2020年就舉辦了綠道健康行主題活動突破600場次。

在「智慧化」時代，例如，深圳的寶安環石岩湖綠道，就通過雨水種植池、滲透鋪裝、濾水草帶等一系列設計，在綠道建設中融入海綿城市理念，促進綠道持續發展體系。

深圳羅湖區淘金山綠道。（網上圖片）

羅湖區的淘金山綠道，也在沿線進行綠道智慧化建設，不僅設置LED顯示屏、PM2.5監測、感應式安全警示，還有緊急求助系統、驛站AI互動大屏終端等。

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