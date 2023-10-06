冷氣口有光！女子機警找出酒店房間攝像頭　老闆質疑自導自演拒賠

10月3日凌晨，江蘇省連雲港市贛榆區華中路一家酒店，一名女客人在房間內觀察到冷氣出風口有光，發現疑似偷拍用的攝像頭。不過，酒店老闆否認安裝攝像頭，並質疑是女客人自導自演，事後當事顧客和酒店方均報警，當地警方已經介入調查。



10月6日，據江蘇省連雲港市贛榆區公安局通報，已於10月5日晚將犯罪嫌疑人夏某某(男，49歲，贛榆區人，無業)抓獲。目前，夏某某已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。



入住該酒店的顧客劉女士透露，10月2日她和兩名同伴帶著兩個孩子入住連雲港市贛榆區華中路的紫驛精品主題酒店，訂了兩間客房。

在酒店房間放下行李後，他們一行人外出逛街。當晚11時30分許，他們回到酒店休息。大約1小時後，她在房間里洗漱完畢準備睡覺時，突然接到住在另一房間同伴的電話，讓他們別睡覺，有事情告訴她。

劉女士同伴來到劉女士的房間後告訴她，自己在洗完澡關燈後發現冷氣出風口裡有光，打開出風口後就發現裡面有攝像頭。隨後，同伴打開劉女士房間的冷氣出風口，發現該出風口裡也有一個攝像頭。他們立刻撥打了報警電話。

民警隨後趕到了現場，登記了他們的信息，查看了現場，向他們詢問了相關情況，並讓劉女士當天上午到派出所里做筆錄。劉女士一行不敢再住在這家酒店了，準備退房後再另尋酒店休息。

劉女士一行和酒店前台工作人員溝通後退掉房間，民警調解後，酒店退還了劉女士一行的房費。劉女士一行準備收拾行李離開的時候，看到同一層另一間客房的一名男性客人孟先生還沒有睡覺，於是也跟對方說明情況。得到孟先生允許後，劉女士的同伴在這個客房的空調出風口內又發現了一個攝像頭。隨後，孟先生也報了警。

酒店老闆竟稱住客是詐騙團夥 後警方抓捕一本地男子

劉女士介紹，10月3日上午，他們到派出所做了筆錄。民警隨後叫來酒店的老闆，讓雙方溝通賠償事宜。酒店老闆到場後卻稱劉女士一行是團夥作案，攝像頭是他們安裝的。劉女士表示，他們準備通過法律手段維權」。

酒店客人孟先生則稱，酒店的老闆在派出所內曾向劉女士一行表示，不排除攝像頭是劉女士一行安裝的，並拒絕向劉女士和自己作出賠償。孟先生表示，辦案民警曾告訴他，攝像頭內存裏有東西，他很擔心自己的隱私被洩露。

抖音「紫驛精品主題酒店」帳號10月4日晚發布一條短片。影片中一名自稱該酒店法人代表的女子稱，針對近期網上有人說該酒店有攝像頭一事，他們已經報警，公安機關已介入調查，相關視頻已交給警方，一切以警方的調查為準。

該女子更稱，「我們不會給犯罪分子有可乘之機，我們也不會縱容這種邪惡的風氣在社會上發展，一定會跟這種團伙抗爭到底！」指控酒店客人劉小姐一行人是詐騙團夥。

10月6日，據江蘇省連雲港市贛榆區公安局通報，已於10月5日晚將犯罪嫌疑人夏某某(男，49歲，贛榆區人，無業)抓獲。夏男與酒店的關係以及如何潛入酒店裝攝像頭則有待釐清。

網民點睇：

「終於還顧客清白了！」

「好好查查這個人，說不定在別的酒店也裝了攝影機，他可能是靠售賣偷拍視訊賺錢。」

「酒店應該對房間內的所有設施負責，別人偷裝至少應該定期排查房間有可能被利用的空間，不是說不是我安裝的就不用負責，顧客花錢住的是舒適安心，酒店這點都保證不了建議別開，也希望有關部門加強對這方面的監管，出台法規保障消費者隱私權利。」

「國產區就很多酒店偷拍的，那些人把視訊賣到國外賺取佣金，這本來就是犯罪。酒店有責任也有義務從源頭上解決問題，執法者也有責任守護公民的隱私。」

