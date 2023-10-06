「拾荒窮舅父」外甥結婚封3萬人情　竟因職業被嫌棄遭極屈辱對待

無論職業高尚與否，都該受尊重！



根據抖音披露，一名年約中年的拾荒者，在自己的外甥結婚時包了3萬元人民幣，到場參加婚宴。

沒想到竟被羞辱，外甥因為瞧不起拾荒舅舅的職業，讓他單獨吃一大桌的「菜尾」，情景十分堪憐。

被冤枉遲到 以此作藉口逼吃別人吃剩的菜尾（點圖了解更多及瀏覽相關照片）：

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在華人傳統的結婚儀式中，男方的舅舅地位十分重要。

在喜宴上，禮應由新郎邀請大舅舅和大舅媽在喜宴中坐大位，也有諺語稱「天上天公大，地上母舅大」，新人結婚還必須親自送帖邀請表示尊重。

但中國近日在抖音上流傳著一則影片，畫面中一名滿臉皺紋的拾荒者，前來參加外甥的婚禮，為了道喜，還包了3萬元人民幣的大禮。

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但卻看到他在婚宴上被安排一個人獨自坐一大桌吃飯，並且桌上擺的全都是剩菜剩飯，只見拾荒舅舅一句話也不說，安靜地一口一口吃下這些剩食。

根據《搜狐》報導，舅舅以拾荒維生，並未結婚，也未有女友，自己一個人生活雖然拮据，但在外甥結婚時，卻沒有委屈了外甥，還拿出多年拾荒而得的積蓄，大手筆地包了3萬人民幣的紅包大禮。

但到了外甥家，首先被以為何「來那麼晚？」冷嘲熱諷，舅舅雖然來遲，也未錯過開席時間，但卻被外甥拿遲到當藉口安排獨坐一桌。

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沒想到奇怪的位子安排就算了，這名外甥為舅舅端上來的菜竟都是別人吃剩下的菜飯，舅舅未在外甥的大喜之日動怒，一個人默默含淚坐著吃飯。

同場喜宴的來賓都認為外甥做的有點過分了。在母親過世後竟如此「款待」舅舅，舅舅包了大禮竟連一口熱飯也吃不上，十分堪憐。

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