情侶校內活春宮　竟不知落地窗有古惑　一眾同學全程拍攝圍觀驚呼

內地福建信息職業技術學院26日晚間出現「校園活春宮」，一對情侶在建築物一樓的沙發椅上親熱，卻沒想到旁邊的落地窗是全透明的，吸引了許多看好戲的學生聚集圍觀。



有學生錄下小情侶的一舉一動，上傳到社群平台上，可以看到拍攝角度來自四面八方，畫面中一男一女坐在沙發上你儂我儂，男生做出了疑似「活春宮」的動作，女子則不斷發出喘息聲，讓圍觀學生驚呼連連。

福建小情侶校園內上演「活春宮」。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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有趣的是，兩人「完事」後，男方站起來整理衣服，還一邊心虛的向窗外張望，殊不知這片落地窗是裏面看不到外面，但外頭卻可將內部一覽無遺的，兩人早就變成圍觀學生的看戲對象。

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影片上傳後，不少網友在底下留言吐槽「還以為沒人看到啊」「現在年輕人真是…太衝動了」「怎麼感覺各地校園常發生這種事」。

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