村幹部辦公室活春宮　忘關CCTV被現場直播　涉事二人遭停職

山東濰坊兩名村幹部在辦公室發生性關係被「現場直播」，二人疑因太心急忘關CCTV導致影片外流，引發軒然大波。當局周五（6日）回應指，涉事二人已被停職處理，並交由紀委調查。



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據《大皖新聞》報道，事發於濰坊市濰城區，一名男性村書記在視像會議後未關CCTV，便在辦公室與一名女性發生性關係。

網傳影片顯示，身着深色衫褲的男子與一名紅衣女子在辦公室顛鸞倒鳳，完全忘記未關CCTV一事，沒過多久二人結束起身，他們「作案場地」的一張凳亦隨之露出。

網傳影片中，畫外音有多人圍觀影片，並討論二人發生性行為的畫面。而網傳影片的拍攝角度疑並非視像會議鏡頭角度，應為CCTV翻拍。有消息指，不雅影片的女主角為當地的婦女主任。

對此，濰城區紀委工作人員回應，當地確有其事發生，紀委已經及時組織了調查處理，案件還在調查中。至於影片當中二人的身份，該工作人員就表示，「具體細節不便透露」，但事發地點為濰城區的望留街道。

另據《華商報》報道，濰坊望留街辦工作人員亦回應稱，街道辦已對兩名當事人作出停職處理，「他們現在在接受紀委調查。」該工作人員透露，涉事二人為村幹部，但具體職務資訊未有透露。

網民點睇：

「還是幹部會玩。」

「高端的人際關係往往只需要最原始的溝通方式。」

「書記和婦女主任的故事從小就一直有。」

「怎麼老是會有原始人混入組織內部。」

「挺好，以後政府辦公室都該放監控。」

