52歲婦與34歲男捷運站活春宮影片瘋傳　被捕坦承：想搞浪漫尋刺激

台北捷運淡水站外10月4日凌晨驚傳有一對男女公然上演活春宮，被路過途人用手機錄影上傳網絡遭四處轉發，警方上午逮捕52歲女子與34歲男友，他們坦承並供稱搞浪漫及尋求刺激，警詢後將依妨害風化罪嫌移送法辦。



據了解，捷運淡水站內某飲料店10月4日凌晨0時50分已打烊拉下鐵捲門，出現一對男女在店門前公然性交，被路人用手機錄影上傳網絡，影片隨後被四處瘋傳。

台北捷運淡水站外10月4日凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過途人用手機錄影上傳網絡遭四處轉發。（黑色豪門企業，圖片經處理）

淡水警分局表示，今天清晨6時許即在通訊軟件發現這段不雅影片，隨即發動偵查，同時間士林地檢署也要求盡速查明。警員調閱監視器擴大追查，發現男女完事之後共乘電單車離去，警方以車追人，上午10時50分在女性車主位於淡海新市鎮住處查獲2人。

初步調查，52歲女子坦承影像內容是她本人和34歲男友，並供稱因為想搞浪漫尋求刺激，才會在捷運站公然性交。警詢後將依妨害風化罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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