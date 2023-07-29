「菇」勇者不怕！ 雲南人嗜吃野生菌　1年2千人中毒仍愛不釋口？

地處西南的雲南省素有「野生菌王國」美譽，每年6至9月就進入吃菌的時節。即使可能有中毒、致幻的風險，這一口極致鮮味還是令雲南人前赴後繼。



近年，作為雲南人的「專屬」美食，野生菌也逐漸走出雲南，就連早前美國財長耶倫訪華，第一餐都去到北京的雲南餐廳吃野生菌。所以，菌子到底有甚麼魔力？

美國財長耶倫訪華第一餐吃雲南菜 筷子拿得好 愛吃「見手青」

擁「野生菌王國」美名 雲南年產30萬噸野生菌

菌子也稱蘑菇，通常人們稱人工種植的叫蘑菇，野生的則叫「菌子」。（視覺中國／當代中國授權）

每年大約端午節過後，雲南大部分地區就進入雨季，意味着吃菌季也拉開序幕。一直持續到9月，都是吃菌子的季節。

不過，吃野生菌可能會因烹飪不當而中毒。據統計，僅在2021年，雲南發生600多宗食用野生菌中毒事件，導致2,000多人中毒，20多人死亡。

但雲南人為了這一口極致鮮味，每年還是會爭先恐後採摘來出售或食用。

雲南菌子火鍋裏往往包括許多不同種類。（圖片來源：視覺中國）

因此吃菌季也被網友調侃是一年一度的「試毒大會」，還有人創造出吃菌神曲《菇勇者》。

在雲南還流傳這樣一句話：吃野生菌要做到「三熟」，一是對菌的種類要熟，二是吃的時候要炒熟，三世吃完去醫院的路要熟。

雲南人為甚麼如此執著於吃菌子？

這正是因為獨特的地理條件和氣候條件，令雲南成為「野生菌王國」，當地有約900種野生食用菌，佔全國的90%；雲南也是世界級珍稀名貴野生菌松茸、松露的主要產地。

雲南全省的129個縣，全部都有野生菌分布，其中110多種為雲南特有，全球六甲的野生食用菌在雲南都有分布。

昆明的雲南木水花野生菌交易中心，是中國最大的野生菌交易市場，在旺季的時候，這裏一天能賣出480噸至520噸的野生菌。（網上圖片）

雲南野生食用菌的適生面積、產量、產值，都位於全國第1。雲南省食用菌產業升級發展辦公室數據顯示，2022年雲南野生食用菌產量達到31.61萬噸，產值約250億元人民幣（約等於273億港元）。

有如此得天獨厚的條件，怪不得雲南成了吃菌大戶。

雲南好吃的野生菌有哪些？比較知名的包括雞樅菌、乾巴菌、牛肝菌、松茸、雞油菌、見手青、羊肚菌、青頭菌等。

見手青的菌肉在被壓傷或手碰傷後，會呈顯出靛藍色，因此而得名，味道豐富、菌肉鮮嫩。（視覺中國／當代中國授權）

帶動當地經濟發展 雲南野生菌走向全國

如今，野生食用菌產業，已經成為雲南一項重要的特色經濟產業，從撿菌、加工到出口，一系列野生菌產業的發展，成為雲南山區民眾的重要經濟來源和貧困山區農民脫貧致富的重要途徑。

例如，當地有的縣會組織民眾「包山拾菌」，還有的地方充分利用生態環境，開展野生菌的主題旅遊觀光。（網上圖片）

每年吃菌季，雲南人吃菌中毒致幻的新聞和話題，都在社交網絡引發討論和調侃，以及全國各地人們對菌子味道的好奇。

如今，菌子除了在雲南本地的傳統市場銷售，現時也慢慢不再只是雲南人的「專屬」，而慢慢走出雲南。

隨着物流發展及直播帶貨的火熱，現時不少雲南野生菌也能迅速發往全國各地。（網上圖片）

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