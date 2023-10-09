廣東陽江11日將首開直達香港西九龍列車　僅需3小時到站

日前記者從江湛鐵路陽江站獲悉，10月11日零時起，全國鐵路將啟用新的列車運行圖。此次調圖將變更兩對列車運行區段，原深圳坪山至湛江西的G6045次和G6046次列車運行區段調整為香港西九龍至湛江西，陽江直達香港只需3小時。

陽江站此次調圖後滿圖開行列車數量114列，其中上行58列，下行56列。相較於三季度，陽江站列車開行數量不變，但部分列車營業時間有所調整，具體車次為G6085、C6905、C6963、C6987、C6989、C6995、C7209、C7735、C7737、C6908、C6920、C7210。

此次調圖將變更兩對列車運行區段，原深圳坪山至湛江西的G6045次和G6046次列車運行區段調整為香港西九龍至湛江西；原汕頭至湛江西的G6085次列車運行區段縮短為潮汕至湛江西。

此次調圖也是陽江首開直達香港西九龍的列車，將進一步方便旅客出行。記者在12306官方App查詢到，10月11日起，G6046湛江西開往香港西九龍站列車將經停陽江站，時間為16時59分到，17時01分開；到達香港西九龍站時間為19時58分。G6048香港西九龍開往湛江西站列車在香港西九龍站始發時間為10時18分，經停陽江站時間為13時16分到，13時18分開。每天往返各一班。