廣州小學提必會技能包括講流利英語做家常菜　網民議：累的是家長

綜合內媒報道，近日，有廣州家長曬出一份孩子就讀小學印發的「華附開小學生必須掌握的八個技能」，感歎技能要求裡講流利英語、獨立做家常飯菜等過難，「感覺家長的壓力也大」，引發網絡討論。有網民認為此類要求更多「累的是家長」「大人也未必做得到」。也有網民表示理解，認為「名校對英語等要求高」，利於長遠發展。



在這份「華附開小學生必須掌握的八個技能」中，包括：1.嫻熟掌握包括遊泳在內的兩項運動。2.小學階段完成不低於1000萬字的閱讀量；3.掌握演奏一種以上樂器的技能並形成欣賞高雅音樂的興趣愛好；4.能說一口流利的普通話和英語；5.能寫一手漂亮的硬筆字和學會書寫毛筆字；6.能獨立做一桌家常飯菜，學會做家務的技能。7.在畢業前能參與完成一項實驗，並寫出一份較完整的實驗報告；8.具有創新意識，能積極參與科技創新活動。

相關內容引發網民討論，有人表示不理解，也有人認同：

制定標準的人，先展示一下這些技能看看



本末倒置！最應該掌握的是說一口流利的粵語…



可能有些家長都做不了一桌飯呢



這可是華附啊，嫌累就轉學嘛，菁英是快樂教育能教育出來的嘛？做人不能既要還要，要麼向目標努力奮鬥，要麼換個目標，雙標是要不得的。



挺好的，每個要求都有相應的好處



能上華附，我也是願意配合卷的



廣東人熟練兩門語言:本地話，普通話。樂器我覺得算了吧，對五音不全的人來說是浪費時間，不如煮飯實際。



這每一項都是需要時間的磨練啊



家長都希望自己孩子能成為這樣的孩子啊



據悉，上述「八個技能」的內容，是華附開小學校《學生守則》一書中的內容之一。10月7日，華附開小學校一工作人員回應內媒《上游新聞》表示，必須掌握「八個技能」的要求屬實，「是學校的辦學特色之一。就是倡導家校合力促進孩子成長，需要學生家長和家庭的共同努力。」