廣州小學配餐被曝用凍肉惹家長憤怒　官方介入調查

廣州市黃埔區天譽小學的配餐公司近日被曝疑似使用凍肉、調製肉給學生製作午餐，引起家長憂慮。周五（22日），廣州市場監管部門和教育部門已進場檢查。



家長陳女士（化名）透露，9月19日上午，該校家長代表前往配餐公司廣州多滿分食品有限公司位於天河區的多滿分中央大廚房參觀時，發現現場有肉類垂落至地板，有保質期為12個月的精製鴨邊腿、白菜豬肉餃，以及黑椒T骨豬扒等速凍生製品；工作人員現場解凍的肉疑似為「凍豬正2:8碎精肉」，照片顯示產品保存期限為18個月。家長認為，其有食品安全隱憂，甚至不敢相信自己的眼睛，部分人則希望讓孩子回家吃或讓自帶午飯，「他們也有孩子，將心比心的話，他們遇到了會怎麼想？」

事後，各年級均有家長簽署聯名信，要求校方不要把上述公司作為供餐單位，並立即啟用學校食堂配餐，增設即時遠端監控系統，改造成可視化廚房等方案的建議。

據天眼查顯示，2014年成立的廣州多滿分食品有限公司以從事食品製造為主，由2012年成立的廣州多滿分食品投資有限公司100%控股。該公司在2023中標廣州多家學校承包食堂經營權服務項目，涉及廣州多個區。目前，公司為黃埔區21所中小學校、天河區42所中小學校、南沙區33所中小學校、番禺區17所中小學校、越秀區15所中小學校、海珠區10所中小學及幼兒園、白雲區11所中小學供餐。

對於家長的質疑，公司有關負責人周五回應稱，該公司早前曾用過冷鮮豬肉，但收貨時發現部分存在問題，綜合考慮下，更換為冷凍肉。他強調其採用的冷凍肉均來自知名企業，「凍肉不等於黑心肉和殭屍肉」。與此同時，近期相關監管部門已到工廠檢查，並未發現違法違規現象。

同日晚，公司發出聲明，稱該公司天河中央廚房及南沙中央廚房兩地的區市場監理局日前分別到多滿分兩大中央廚房作了全面的食品安全檢查，檢查結果為學生營養餐食材均合法合規。該公司又澄清，公司在凍肉入庫前會進行排酸及經過液態氮急凍過程，然後儲存於-18℃冷凍條件下，細菌不再繁殖，肉類品質保持恆定，且在產品出廠前會進行指標的全面檢測，結果合格後才會出廠。而集體用餐配送單位皆為大批量標準化生產，需使用大批量肉類，很難找到大批量的同規格鮮肉，除非是對每餐的肉類品質沒有標準要求，且鮮肉使用過程中品質安全風險非常高。目前，公司使用的肉類原料有合格證明，企業內控指標所使用的凍肉規定均在肉品保質期的6個月內。通常每批進貨一周內會使用完。

周五下午，廣州市市場監督管理局及廣州市教育局到多滿分公司進行現場調查，以核實相關情形。