有片｜廣東廉江一幼稚園校巴遭貨車撞飛　致1死2傷

10月9日，廣東廉江高橋鎮一輛幼稚園校巴被水泥罐車撞飛，現場幼童哭聲一片。10日下午，當地警方通報事故造成1死2傷。



網傳現場影片中，一輛黃色幼稚園校巴在過十字路口時，被直行開來的一輛水泥罐車撞飛，推行數米後停在路邊。附近的市民上前將車上的孩子救下，現場哭聲一片，有人身上沾滿血跡。目擊者稱，現場並未發生嚴重損傷，轉移的10多名幼童部分受輕微傷，不算嚴重。

10日，《新京報》報道稱，事發校車上共載有18名兒童，1名老師，1名司機。其中1名兒童骨折，另有兒童擦傷，老師肋骨骨折，校車司機傷情嚴重，已送往醫院救治。

高橋政府一名工作人員表示，事發在一處沒有訊號燈的路口，校車在轉彎時與一輛水泥灌車相撞，不過具體事故原因還不了解，後續需要等交通部門或者公安部門通報。

警方通報：事故造成1死2傷

10日下午，廣東廉江市公安局發布通告，表示事故造成校巴司機、教師及一名幼童共3人受傷，其中校巴司機經搶救無效死亡，幼童及陪車老師傷情輕微。

經初步勘查，事故原因是校車左轉駛入主幹道時，未避讓直行車輛，貨車超載且未按安全要求駕駛。貨車司機謝某排除酒駕、毒駕，目前正在公安機關接受調查，事故正進一步處理中。