江西城管執法時毆打未成年人　城管局成立調查組：涉事3人已停職

有傳江西省贛州瑞金市柳渡街附近3名城管毆打一名未成年人。10月9日，瑞金市城市管理局工作人員稱，已關注到相關輿情，城管局正在調查。瑞金市城市管理綜合行政執法大隊表示，涉事的3名城管隊員已被停職，執法大隊已成立調查組調查此事。



網傳影片顯示，一名身穿制服的男子用手臂鎖住一名黑衣男的頸部，隨後將他按倒在地，旁邊兩名身穿相同制服的男子也上前按住黑衣男。

一封疑似當事人親屬發布的實名舉報信顯示，寫信人是被打男子陳某的父親，陳某生於2006年，是未成年人。10月3日晚上8時，陳某和母親在瑞金市柳渡街出攤經營燒烤小吃，看到3名城管隊員與對面攤位的攤主發生爭吵，陳某用手機拍攝時，被一名城管隊員辱罵並搶奪手機，在現場民眾的聲援制止下，城管隊員離開。

10月4日晚上7時半，陳某和母親在同一攤位再次出攤時，包括昨日搶奪手機的城管隊員在內的4名城管隊員，再次氣勢洶洶地來到其攤位前要求簽署「未知文書」，後來陳某被毆打。

瑞金市城市管理局工作人員介紹，10月3日和4日，城管隊員在柳渡街進行佔道經營治理工作，當時可能和攤販發生矛盾，目前城管局正在調查，但具體情況需要詢問瑞金市城市管理綜合行政執法大隊。

該局執法大隊工作人員稱，涉事的三3名城管執法隊員已被停職，但不存在網上所傳的城管「故意找事」的行為，上述消息是造謠，該局會追究造謠人員的法律責任，針對此事後續也會發布官方通告。