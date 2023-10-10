乘網約車被繞路80公里　廣州女訴：一覺醒來已到清遠　平台回應

據內媒《新快報》報道，近日，有廣州市民阿雲（化名）表示，她從廣州白雲區打車到花都區為舅舅家慶生，路程大約20公里，結果她在車上一覺睡醒，發現自己已經到了清遠，司機已經開了100多公里。事後，阿雲投訴了該名司機，網約車平台回應表示，會退還差價並賠償200元人民幣，同時已第一時間在平台將該司機封禁。



據悉，事件發生在10月5日中午，阿雲表示，她帶著幼女和有基礎病的母親，從廣州白雲區打車，去花都區的舅舅家慶生。出於對司機的信任，她在路上睡了一下。然而，等她醒來，發現自己竟然已經不在廣州，而是到了清遠。查看手機後，她發現車已經開了一個多小時。根據她以往的經驗，哪怕平時再堵車， 40分左右也能到目的地。

阿雲曬出她的訂單。（新快報）

阿雲表示，她看到當時距離目的地還有30多公里便和司機理論提出質疑，但司機竟然生氣，並表示他是按照導航開車，沒有繞路。阿雲看到導航位置越來越偏遠，處於害怕和保護家人的心理，她未和司機糾纏，在當日下午2時多才到達目的地，耗時兩個多小時。

訂單完成後，阿雲向平台投訴了該司機，她指司機私下和客服承認了是惡意繞路。而由於網約車採用虛擬號碼，阿雲已經聯繫不上那位司機。

阿雲展示打車時的路線圖。（新快報）

涉事網約車平台回應表示，他們在接到投訴後已第一時間將該司機在平台封禁，並給出退還差價並賠償200元的解決方案，也聯絡了該司機所屬的公司，要求解決用戶訴求。阿雲認為，這不是200元的問題，是乘客的安全問題。

律師分析指出，如果網約車司機存在繞路行為，導致消費者權益受到損害而要承擔賠償責任的話，應該是司機和所屬公司共同擔責，且適用退一賠三的懲罰性賠償機制。