列車洗手間見紅點閃爍　乘客驚揭內藏攝像頭報警　嫌犯遭行拘7日

綜合內媒報道，近日，內地有乘客搭乘列車時，在洗手間的洗手池下方發現有紅點閃爍，並發現一個微型攝像頭，遂報警。警方立即展開調查，並根據相關線索鎖定嫌犯。落網後，嫌犯表示，此舉為滿足其偷窺慾，覺得刺激。目前，嫌犯已被警方依法處以行政拘留7日處罰。警方同時提醒，如遇類似情況請勿慌張，及時報警。



據悉，事件發生在9月25日，發生地為由內蒙古呼和浩特東站開往北京清河站的D1014次列車。列車行駛至張家口站時，乘警接到乘客高先生的報警。

高先生反映，他在2號車廂洗手間洗手時，發現洗手池底部有個小紅點閃爍，位置隱蔽。出於好奇，他碰了一下，結果發現一枚長方形塑料物體，很像微型攝像頭。

高先生發現攝像頭的地方。（網圖）

接報後，警方立即對全列列車進行排查，分別在2號車廂1位、2位衛生間內洗手池底部各發現一個監控攝像頭。警方隨後根據相關線索，在十幾分鐘後將嫌犯當場拘捕歸案。

到案後，嫌犯王某承認其違法事實。據他描述，當日他將兩個微型攝像頭放置在洗手間內，正好能排到乘客上廁所，「覺得很刺激，想滿足自己的偷窺慾。」

最終，鐵路警方根據《中華人民共和國治安管理處罰法》的相關規定，依法給予王某行政拘留7日的處罰。警方提示廣大旅客：要註意提高自我防範意識，進入酒店、浴池、商場試衣間、公共衛生間等場所，須留意觀察周圍有無偷拍設備，特別要留意頭頂和腳下的空隙。一旦遭遇偷窺偷拍，不要慌張，及時報警，配合公安機關將不法分子繩之以法。