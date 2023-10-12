韶關丹霞山發現首例細菌新屬級別物種　命名「黃色丹霞桿菌」

近日，在中山大學丹霞山國家公園生物多樣性科考項目中，由李文均教授帶領的微生物調查組團隊在丹霞山調查發現了首例細菌新屬級別物種，並命名為黃色丹霞桿菌，這也是在丹霞山發現和命名的第41個新物種。該新物種已於2023年10月4日正式發表於國際專業學術期刊《國際系統與進化微生物學雜誌》。黃色丹霞桿菌的發現意味著新遺傳資源的增加，將進一步推動微生物資源開發利用。

廣東丹霞山是丹霞地貌命名地，方圓約300平方公裏的丹霞盆地中密集地分布著雄壯的峰叢-峰林丹霞地貌景觀，特殊的地貌形成了「生態孤島」和「生態熱島」效應，賦予了這片亞熱帶常綠闊葉林山地豐富的熱帶成分，也造就了丹霞山獨特的生境和生態區系。目前，生物學家在這裏已經發現了40個動物、植物和菌物的新物種，使得丹霞山的生態價值備受矚目。

廣東丹霞山生物多樣性科考項目在以往科考的基礎上，首次加入了微生物多樣性科考，更加全面地對丹霞山的生物多樣性進行了深入調查。據介紹，這次開展微生物多樣性系統調查，將會為國家公園和自然保護地系統物種多樣性保護帶來新理念，拓展了生物資源保護的領域。

深入丹霞縱深腹地調查。

項目中微生物多樣性調查主要由中山大學李文均教授團隊擔綱。該團隊前期針對廣東丹霞山的不同區域和不同生境進行了多次的實地考察和土壤樣品采集工作，並開展了大規模的微生物分離培養、鑒定和保藏工作，目前分離培養和保藏了可培養細菌菌株資源2000余株，超過400株為潛在新物種。這表明了廣東丹霞山得天獨厚的丹霞地貌下孕育了非常豐富的微生物資源，為丹霞區系的存在提供了更多證據，值得進一步去保護、探索和開發。

此次在丹霞山森林土壤中發現的黃色丹霞桿菌，可以幫助植物的根系更好地適應丹霞特有的砂巖上發育的酸性土壤，有效收集環境中的氮元素，幫助植物適應丹霞地貌區高溫幹旱的山地環境。據了解，調查中還發現了能夠適應各種極端環境的微生物菌群，經過鑒定和培養，可以成為生態修復的生力軍，為生態系統和生態環境保護帶來全新路徑。