浙江餘杭發現魚類新物種命名為「苕溪鱲」　屬類歷史可追溯至南朝

《澎湃新聞》報道，近日，杭州原鄉野地生態保護與研究中心調查員在杭州餘杭區的野外調查中發現一全新魚類物種，為鯉形目鯉科鱲屬，已被命名為「苕溪鱲」。



2022年5月，原鄉團隊受託，對餘杭轄區野生動植物進行本底調查，在徑山鎮雙溪村的溪流中捕撈到幾尾鱲屬魚類，體色鮮艷，頭背部、下頜呈黑灰色，背部灰黑色帶橘黃色，腹部銀白，通體閃爍藍色的金屬光澤。

實驗室分子結果分析顯示，該物種與棘頰鱲、寬鰭鱲、中華鱲3種現有鱲屬的魚類均不相同，是鱲屬魚類新種。經過團隊成員討論，最終命名為苕溪鱲（Zacco tiaoxiensis），希望以這種方式讓大眾了解該魚類產地，也致敬家鄉的母親河苕溪。

據悉，苕溪鱲喜歡生活在苕溪水系水流平緩、底質為小型卵石或礫石的清澈淺水溪流中，目前只在餘杭與德清兩地的苕溪流域發現。

鱲，也叫桃花魚。目前，國內關於鱲的記載最早可追溯到1500年前的南朝。最開始，這種魚可能因為其特別發達的臀鰭如野獸頸部揚起的鬃毛（鬣）而得名。

現在，鱲泛指鯉科馬口魚亞科（Opsariichthyinae）的部分魚類，該類群的雄性往往在繁殖季節展現出異常豔麗的體色，並且在頭部長出發達的星珠用來搏鬥與求偶。鱲屬是其中最常見的一類，目前該屬下包含寬鰭鱲、中華鱲與棘頰鱲三個物種。

據介紹，苕溪是浙江八大水系之一，是太湖上游的主要支流，因溪岸多苕花（蘆葦的花）得名。苕溪流域覆蓋杭州臨安區東部、餘杭區及湖州德清縣、安吉縣、長興縣等，是浙北重要的天然河流。