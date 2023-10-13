湖北男子欠債30萬　法院扣押109雙球鞋直播拍賣　人數竟達447.9萬

湖北武漢一名男子因為欠債30萬元（人民幣，下同）不還，被法院扣押家中109雙球鞋，由於其中包含不少限量款，當地法院日前「別出心裁」開啟直播間展示法拍，過程意外火爆，當日竟達到447.9萬觀看人數，但也掀起內地輿論兩派立場議論「拿鞋償債」的正當性。



綜合內媒報道，據武漢將漢區法院工作人員介紹，在一起借貸案件中，被執行人欠付30萬元拒不償還，2022年債主以生效法律文書，向法院申請強制執行，於是法院人員直接上門，把男子家中值錢的109雙球鞋扣押，其中不乏各種名牌，還有許多是市面上已經看不到的「絕版款」、「限量款」。

工作人員指出，這些球鞋是該名男子透過得物、鹹魚等網購通路購買，而後法院工作人員開起直播，在網上展示部分鞋款，並且逐一介紹球鞋尺寸、顏色、品牌，還會貼心推薦、介紹球鞋來歷，甚至連鞋子適合什麼樣的人穿都有講解，這讓在直播間的網民蠢蠢欲動，彷彿置身於一個球鞋集市，直播間的彈幕也不斷湧現，觀眾們紛紛點贊、送禮，與主播們進行著熱烈的互動，不斷敲碗要購買連結。

男子欠債不還，法院人員登門並扣押109雙球鞋。（翻攝極目新聞）

據數據統計，「法拍鞋線上展覽」於10月11日舉辦，當天抖音直播的觀看人數達到了驚人的447.9萬，超乎各界事前想像。不少網友得知直播消息後稱，「錢都拿去買鞋難怪還不出來」、「失去鞋比失去錢還心痛」、「卡一個拍賣會連結」。

這場直播的「成功」無疑掀起話題，尤其「拿鞋償債」實屬罕見，也讓內地輿論掀起兩派討論。正面肯定的意見認為，此種形式的直播展示為法院在執行過程中，調動民間力量成為一個新的渠道，為債權人追回債務提供了一條新的思路，也對促進執行案件的順利進行具有積極意義。但持保留意見的人則認為，法院這樣的作法並不合理，因為被執行人拖欠的債務與球鞋並無直接關聯，強至扣押其名下財產，可能會侵犯被執行人的合法權益，甚至影響其正常生活與工作。